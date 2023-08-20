Страстные романы и неожиданное повышение: гороскоп для всех знаков Зодиака с 21 по 27 августа

Овен

Неделя будет нестабильной и могут быть трудности в профессиональной сфере. Ожидается много интенсивной работы, мелкие неприятные задачи, которые придется решать буквально "с колес". Ближе к середине недели ситуация начнет улучшаться, и появится возможность заняться покупками.

В конце недели энергия и силы будут на исходе, поэтому рекомендуется порадовать себя полноценным отдыхом на природе и большим количеством фруктов. В личной жизни стоит занять позицию ожидания - наблюдайте за тем, как будут развиваться события.

Телец

Ближайшие дни будут спокойными у Тельцов. Ситуации и проблемы на работе будут решаться в обычном режиме, без дополнительных усилий. Постарайтесь накопить силы и не тратьте свою энергию на ненужные задачи.

Во второй половине недели возможно некоторое напряжение, особенно в сфере отношений и романтики. Возможны недоразумения и непонимание в общении с партнером. Постарайтесь избежать поверхности суждений и легкомыслия - это позволит свести к минимуму риски ссор.

Близнецы

Конец лета принесет Близнецам романтические увлечения, свидания, знакомства. Некоторые связи имеют шанс на развитие, присмотритесь к своим новым поклонникам. Постарайтесь не забывать о полноценном питании и отдыхе, иначе есть риск наделать ошибок.

В профессиональной сфере более напряженной станет вторая половина недели - вам придется приложить больше сил для выполнения задач. Последите за своими доходами и расходами, чтобы в конце месяца не получить неприятный сюрприз.

Рак

Ближайшие дни будут заняты финансовыми вопросами и Ракам придется проявить все свои качества практичности и рациональности. Различные сложности удастся победить в первой половине недели и уже к четвергу появиться возможность немного отдохнуть.

В личной сфере есть шанс улучшить отношения с половинками, особенно, если у вас были разногласия или ссоры. А у одиноких есть шанс познакомиться с человеком, который может стать важным в ближайшем будущем.

Лев

Есть риск финансовых потерь в начале недели из-за непродуманных и импульсивных действий. Поэтому - дважды подумайте перед любой операцией с деньгами. Не забывайте о внутренней дисциплине, держите эмоции под контролем и проявите осторожность.

Предупреждение астрологов касаются и других сфер - есть риск травматизма. Постарайтесь отложить поездки, посещение массовых мероприятий и снизить физические нагрузки. В личной сфере успех ждет тех, кто умеет держать эмоции под контролем и избегать конфликтов.

Дева

Вам стоит сменить свою тактику поведения на некоторое время. Спасать и оказывать помощь, наводить порядок вокруг, упорядочивать жизнь вам надоест. А будет желание ощутить свободу - практически во всех сферах жизни. Учтите, что есть шанс получить не только удовольствие, но и опыт.

В профессиональной сфере у Дев будет загружена вторая половина недели. Постарайтесь поддержать свои силы полноценным отдыхом, хорошим питанием, прогулками на свежем воздухе и приятными эмоциями.

Весы

Ближайшие дни будут довольно нервными - как в эмоциональном плане, так и в материальном. Задержки в выплатах заставят понервничать в начале недели, а во второй половине могут быть конфликты и недопонимание с близкими людьми. Ситуация начнет улучшаться ближе к выходным.

У вас получится завершить ранее начатый сложный проект, который принесет не только деньги, но и новые возможности в карьере. Взаимные симпатии могут стать началом новых отношений, а одиноких Весов ждет интересное знакомство на выходных.

Скорпион

У вас есть шанс обрести лидерство в профессиональной сфере без дополнительных усилий. Это коснется тех, кто занят в промышленном секторе, сельском хозяйстве, строительстве. Грамотное распределение финансов позволит улучшить материальное положение.

В отношениях Скорпионы проявят ответственность, зрелость и заботу, но в начале недели могут быть серьезные испытания в личной сфере. Преодолеть трудности помогут сдержанность, принципиальность и рациональность. А также мягкость, терпение и контроль своих эмоций.

Стрелец

Неделя начнется с раздражения и агрессии, расшатанных и нестабильных эмоций, а закончится стабильностью и гармонией. Пар придется выпускать на работе и это может зацепить близкое окружение. Но такая ситуация поможет успокоиться и начать решать давние проблемы.

В конце недели стоит больше уделить внимания своему здоровью, так физическому, так и психическому. Постарайтесь найти занятие, которое даст максимум удовлетворения, отдых и наслаждение.

Козерог

Вас ждут ситуации, которые получится решить с помощью личной ответственности и дисциплины. Серьезность на встречах, в деловом общении, проявление своих профессиональных качества - это поможет обрести надежного покровителя, бизнес-партнера и даже получить неожиданное предложение о повышении или переходе на более перспективную должность.

В личной сфере у Козерогов намечается что-то совершенно новое, поэтому не стоит отказываться от коммуникаций и встреч. Полезный совет от близких людей поможет решить давнюю психологическую проблему.

Водолей

В ближайшие дни новые тенденции захватят ваш разум и вам начнет казаться, что вокруг вас витает мистика. Новые люди в вашем окружении будут усиливать это ощущение, но стоит проявить умеренную осторожность. Ваше критическое мышление немного ослабнет и есть риск поверить в что-то совершенно неправильное.

В конце недели вся эта мистика отступит на второй план и вам придется заняться бытовыми делами, которые потребуют срочного вмешательства. В личной сфере ожидается некоторая непостоянность настроения и событий.