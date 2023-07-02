Прислухайтеся до своїх почуттів: що чекає на кожен знак Зодіаку з 3 по 9 липня

Астрологи розповіли, що чекає на кожен знак Зодіаку найближчого тижня, з 3 по 9 липня. Для кого цей період стане важливим – читайте нижче.

Овен

Очікується багато дрібних турбот і турбот, у тому числі й по дому. На вас чекає велика витрата грошей, але покупка має для вас велике значення. Наприкінці тижня будьте дуже уважні до різних пропозицій та нових ідей. Вас можуть умовити зробити щось таке, що завдасть неприємностей.

Телець

На вас навалиться втома та безсилля, оскільки буде багато справ та завдань, пов'язаних із сім'єю. Прийде швидко розв'язувати якісь питання, і в багатьох справах ініціатива ляже на ваші плечі. Не забувайте про повноцінний відпочинок. Ви матимете можливість переключитися на щось приємне і відпочити саме так, як ви хотіли.

Близнюки

Тиждень пройде у приємних турботах, у турботах про рідних та близьких. На порядок денний знову вийде фінансове питання, можна подумати про додатковий заробіток, шукати шляхи збільшення доходу. На роботі не вплутуйтеся в суперечки, погодьтеся з думкою колективу. У ситуації з компромісами не забувайте про свої інтереси.

Рак

Найближчі дні – найкращий час, щоб розслабитися та насолодитися життям. Сил буде багато, але постарайтеся не витрачати їх на інших людей. Вам захочеться спокою та усамітнення, тому можна взяти відпустку та побути на природі. Якщо такої можливості немає – погуляйте у парку та не перевантажуйте себе роботою, робіть перерви. Наприкінці тижня ви отримаєте дуже важливе повідомлення.

Лев

Цього тижня ви бачитимете, як кипить життя навколо вас, але самі в цьому не братимете участі. Бути стороннім спостерігачем вам не сподобається, але не варто зараз змінювати ситуацію. Замість активного періоду у вас буде спокійно розслаблений. Перегляньте плани на майбутнє та внесіть зміни.

Діва

Спілкування цього тижня буде дуже насиченим – таке враження, що про вас одночасно згадають колеги, друзі, колишні однокурсники й всі вони хотітимуть спілкування. І найімовірніше ви станете учасником якогось заходу. Це підніме вам настрій та самооцінку. На вихідних прийде приємна звістка від дальньої рідні.

Терези

Цей тиждень стане спокійнішим періодом літа. Якщо ви хотіли у відпустку – беріть її саме зараз. Усі фінансові питання поки що відкладіть і ретельно слідкуйте за бюджетом, відкладіть великі покупки. З колегами чи друзями варто обговорити важливі питання, які давно назрівали. Якщо потрібно підписувати договори чи інші документи – час сприятливий.

Скорпіон

Вам доведеться серйозно зайнятися питаннями власного працевлаштування, кар'єри, розвитком бізнесу. Спілкування з іншими буде складним, взаєморозуміння досягти буде важко, можливі розбіжності. В особистому житті не варто займатися перевихованням партнера – є ризик погіршити ситуацію. Навіть невеликий конфлікт може перерости у затяжну сварку.

Стрілець

У вас є всі шанси досягти всього, чого ви давно хотіли. Зараз у вашому розпорядженні багато свободи та матеріальних та душевних засобів для реалізації планів. Не все вдасться здійснити прямо зараз, але не засмучуйтесь. Просто рухайтеся до своєї мети, не забувайте про свої бажання та наміри.

Козеріг

Тиждень буде не з легких, бо компроміси доведеться шукати на кожному кроці та з усіма. Життя підкине вам непрості завдання, які доведеться вирішувати. І у вас буде достатньо матеріальних та душевних засобів, щоб вийти переможцем із будь-якої ситуації. На вихідних будьте уважнішими до свого організму, щоб не пропустити проблем зі здоров'ям.

Водолій

Вдома нарешті стане спокійніше і близькі люди допоможуть вам вирішити важливе завдання. Однак із фінансовими питаннями доведеться впоратися самостійно. Постарайтеся віддати борги, упорядкувати справи. Незабаром у вашому житті з'явиться щось нове, що не дозволить вам вчасно закрити всі "хвости".

Риби

Якщо ви хотіли відпочити та трохи розслабитися - цей тиждень чудово підійде. Можливі сімейні свята, дружні зустрічі, романтичні побачення. Якщо цього тижня у вас зав'яжуться стосунки, то вони можуть перерости у щось дуже серйозне. На серйозні справи найближчими днями у вас не вистачатиме сил, зібраності та акуратності - відкладіть їх у бік на пару днів.