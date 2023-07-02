Прислушайтесь к своим чувствам: что ждет каждый знак Зодиака с 3 по 9 июля

Астрологи рассказали, что ждет каждый знак Зодиака в ближайшую неделю, с 3 по 9 июля. Для кого этот период станет важным - читайте ниже.

Овен

Ожидается много мелких забот и хлопот, в том числе и по дому. Вас ждет крупная трата денег, но покупка имеет для вас большое значение. В конце недели будьте очень внимательны к различным предложениям и новым идеям. Вас могут уговорить совершить что-то такое, что причинит неприятности.

Телец

На вас навалится усталость и бессилие, так как будет много дел и задач, связанных с семьей. Придется быстро решать какие-то вопросы, и во многих делах инициатива ляжет на ваши плечи. Не забывайте при этом о полноценном отдыхе. У вас будет возможность переключиться на что-то приятное и отдохнуть именно так, как вы хотели.

Близнецы

Неделя пройдет в приятных хлопотах, в заботах о родных и близких. На повестку дня снова выйдет финансовый вопрос, можно подумать о дополнительном заработке, искать пути увеличения дохода. На работе не ввязывайтесь в споры, согласитесь с мнением коллектива. При ситуации с компромиссами не забывайте о своих интересах.

Рак

Ближайшие дни - лучшее время, чтобы расслабиться и насладиться жизнью. Сил будет много, но постарайтесь их не тратить на других людей. Вам захочется спокойствия и уединения, поэтому можно взять отпуск и побыть на природе. Если такой возможности нет - погуляйте в парке и не перегружайте себя работой, делайте перерывы. В конце недели вы получите очень важное известие.

Лев

На этой неделе вы будете видеть, как кипит жизнь вокруг вас, но сами в этом участвовать не будете. Быть сторонним наблюдателем вам не сильно понравится, но не стоит сейчас менять ситуацию. Вместо активного периода у вас будет спокойно-расслабленный. Пересмотрите планы на будущее и внесите изменения.

Дева

Общение на этой неделе будет очень насыщенным - такое впечатление, что о вас одновременно вспомнят коллеги, друзья, бывшие однокурсники и все они будут хотеть общения. И скорее всего вы станете участником какого-то мероприятия. Это поднимет вам настроение и самооценку. На выходных придет приятное известие от дальней родни.

Весы

Эта неделя станет самым спокойным периодом лета. Если вы хотели в отпуск - берите его именно сейчас. Все финансовые вопросы пока отложите и тщательно следите за бюджетом, отложите крупные покупки. С коллегами или друзьями стоит обсудить важные вопросы, которые давно назревали. Если нужно подписывать договора или другие документы - время благоприятное.

Скорпион

Вам придется серьезно заняться вопросами своего трудоустройства, карьеры, развитием бизнеса. Общение с другими людьми будет сложным, взаимопонимания достичь будет трудно, возможны разногласия. В личной жизни не стоит заниматься перевоспитанием партнера - есть риск ухудшить ситуацию. Даже небольшой конфликт может перерасти в затяжную ссору.

Стрелец

У вас есть все шансы добиться всего, чего вы давно хотели. Сейчас в вашем распоряжении много свободы и моральных и материальных средств для реализации планов. Не все получится осуществить прямо сейчас, но не расстраивайтесь. Просто двигайтесь к своей цели, не забывайте о своих желаниях и намерениях.

Козерог

Неделя будет не из легких, так как компромиссы придется искать на каждом шагу и со всеми. Жизнь подкинет вам непростые задачи, которые придется решать. И у вас будет достаточно материальных и душевных средств, чтобы выйти победителем из любой ситуации. На выходных будьте внимательнее к своему организму, чтобы не пропустить проблем со здоровьем.

Водолей

Дома наконец-то станет спокойнее и близкие люди помогут вам решить важную задачу. Однако с финансовыми вопросами придется справиться самостоятельно. Постарайтесь отдать долги, привести в порядок дела. Совсем скоро в вашей жизни появится что-то новое, что не позволит вам вовремя закрыть все "хвосты".

Рыбы

Если вы хотели отдохнуть и немного расслабиться - эта неделя отлично подойдет. Возможны семейные праздники, дружеские встречи, романтические свидания. Если на этой неделе у вас завяжутся отношения, то они могут перерасти во что-то очень серьезное. На серьезные дела в ближайшие дни у вас не будет хватать сил, собранности и аккуратности - отложите их в сторону на пару дней.