"Пришли спасатели и забрали все": смотрите, как живут люди в разбомбленной Боромле под Сумами

"Сегодня наш Тростянец и Боромлю освободили ВСУ совместно с местными жителями. Низко кланяемся местным отрядам теробороны и всем, кто помогал освобождать общины", - заявил в конце марта Живицкий.

Пенсионерка рассказывает, что бомбить начали уже с утра 24 февраля. А 5 марта снаряд попал в ее дом. В доме разрушена крыша, выбиты стекла.

Волонтеры везут в село вещи и продукты первой необходимости

Волонтер Оксана, которая помогает со второго дня войны с обеспечением военных и теробороновцев медикаментами, теперь работает над сбором и доставкой гуманитарной помощи в пострадавшие районы.

Сейчас помощь везут в Боромлю. Волонтеры собрали самое необходимое, чтобы помочь людям.

"Сегодня мы везем первый гуманитарный груз в Боромлю. Вчера мы произвели разведку. Сегодня мы везем то, что люди собственно заказали", - говорит она.

Груз будут доставлять из Сум.

В Боромле не осталось живого места

Местный житель рассказывает, жили нормально, были магазины. Сейчас все уничтожено.

"У нас все было в магазинах. Пошел, купил. Нет ни одного магазина. Все пусто", - говорит мужчина.

Военные рассказывают, что в городе могут быть мины и предупреждают местных ничего не подбирать.

"Пришли "спасатели" и забрали все. 17 лет наживал, наживал. Гараж, квартиру, квартиру. Помогли, спасибо им за то, что помогли. Царство им небесное", - говорит с горькой иронией в голосе еще один местный житель.