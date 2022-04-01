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"Прийшли спасатєлі і забрали все": дивіться, як живуть люди в розбомбленій Боромлі під Сумами

Колаж РБК-Україна: Як люди живуть в зруйнованій Боромлі
Автор: Світлана Мащенко

Село Боромля і місто Тростянець були звільнені від російських окупантів 26 березня. Там залишаються багато місцевих мешканців, яким "освободітєлі" лишили руїни.

Відео опублікував голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні наш Тростянець і Боромлю звільнили ЗСУ спільно з місцевими жителями. Низько вклоняємося місцевим загонам тероборони і всім, хто допомагав звільняти громади", - заявив наприкінці березня Живицький.

Пенсіонерка розповідає, що бомбити почали вже з ранку 24 лютого. А 5 березня снаряд влучив в її будинок. У домі зруйновано дах, вибиті шибки.

Волонтери везуть в село речі і продукти першої необхідності

Волонтерка Оксана, яка допомагає з другого дня війни із забезпеченням військових і тероборонівців медикаментами, тепер працює над збором і доставкою гуманітарної допомоги в постраждалі райони.

Зараз допомогу везуть в Боромлю. Волонтери зібрали найнеобхідніше, аби допомогти людям.

"Сьогодні ми веземо перший гуманітарний вантаж в Боромлю. Вчора ми зробили розвідку. Сьогодні ми везем те, що люди власне замовили", - говорить вона.

Вантаж доставлятимуть з Сум.

В Боромлі не лишилося живого місця

Місцевий мешканець розповідає, жили нормально, були магазини. Зараз все знищено.

"У нас все було в магазинах. Пішов, купив. Нема жодного магазину. Все пусто", - говорить чоловік.

Військові кажуть, що в місті можуть бути міни і попереджають місцевих нічого не підбирати.

"Прийшли "спасатєлі" і забрали все. Що 17 років наживав, наживав. Гараж, квартиру, квартиру. Помогли, спасибі їм за те, що помогли. Царство їм небесне", - говорить з гіркою іронією в голосі ще один місцевий мешканець

Раніше ми писали, як жили окупанти в Тростянці. Вони їли, ходили в туалет і спали в одному приміщенні.

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