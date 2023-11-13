"Пришелепкувате чорнороте явище". Єфросініна присоромила Фаріон після інциденту з кримським студентом

Українська ведуча Маша Єфросініна назвала Ірину Фаріон "пришелепкуватим чорноротим явищем" і закликала "нарешті закрити" мовознавицю після скандалів за її участю.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Єфросініна про Фаріон

Зірка зізналася, що раніше у неї була позиція не коментувати вчинки Ірини. Але після нещодавнього інциденту з кримським студентом, вона не змогла промовчати.

Маша Єфросініна сказала, що думає про Ірину Фаріон (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Я дуже довгий час дотримувалася позиції не чіпати це пришелепкувате чорнороте явище. Але коли під так званим захистом української ідентичності вона скоює злочин проти конкретної людини, людини, яка саме за Україну там, де ризикує за це життям, маю сказати: "Хтось цю тьотю вже нарешті закриє?!" - написала Єфросиніна.

Також вона розмістила скріншот публікації уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, у якому він звернувся до СБУ у зв’язку з фактом розголошення конфіденційної інформації колишньою народною депутаткою.

Маша Єфросініна сказала, що думає про Ірину Фаріон (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, раніше науковиця розмістила у своєму Telegram-каналі скриншот листа від студента-першокурсника філологічного факультету у Севастополі Максима Глібова.

"Навіть не уявляю собі, як під час звільнення рідної Керчі я вийду на Чкалова і буду зустрічати українських воїнів, які будуть говорити кацапською. Звідки я буду знати, що це - наші, а не москалі, які вбралися в українську військову форму. Або у Сімферополі (де я зараз навчаюся на 1 курсі української філології), не уявляю собі, як на Київській буду чути від наших воїнів язик окупації", - пише Глібов.

Telegram-канал "Кримський СМЕРШ" (фото: скріншот)

Згодом у соцмережах з’явилося відео каналу "Кримський СМЕРШ", що співпрацює з ФСБ в тимчасово окупованому Криму.

На відео Глібов просить вибачення за лист, який написав Фаріон, та стверджує, що відмовився від своїх поглядів.