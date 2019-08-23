Пришел на пляж без родителей: в Измаиле утонул пятилетний ребенок

В Измаиле на берегу Дуная произошла трагедия. В водоеме утонул пятилетний мальчик, который пришел отдыхать на пляж без родителей. В полицию сообщили очевидцы трагического происшествия.

Правоохранительные органы установили, что утонувший ребенок жил в селе Матроска, а на пляж пришел в сопровождении десятилетнего брата. Очевидцы рассказали, что мальчик начал тонуть в реке внезапно, и никто не смог помочь ему спастись.

Люди пытались помочь ребенку, но не успели - мальчик исчез под водой. Сейчас на месте происшествия работают полицейские и спасатели. Поиски ребенка продолжаются.

Иллюстративное фото (открытые источники)

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины.

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