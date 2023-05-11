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Прищів не буде: ось які звички помітно покращать стан шкіри

Як доглядати за шкірою, щоб уникнути виникнення прищів (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Щоб допомогти вашій шкірі стати бездоганною і красивою, варто дотримуватись звичок, які дозволять уникнути виникнення зморшок та прищів. Важливо, що правил необхідно дотримуватись щодня.

Про це повідомила косметолог Ольга Тітова в Instagram.

Вмивайтесь один раз на день

За словами експерта, що менше знежирювати шкіру, то більше зберігається цілісність її захисного бар'єра.

В результаті, якщо бар'єр шкіри буде в порядку, то буде менше прищів. Тому зранку буде достатньо прибрати зайвий жир: промокнути обличчя паперовими серветками та протерти шкіру тоніком чи мінеральною водою.

А вже ввечері вмитися всіма м'якими засобами для очищення.

Замініть солодощі на горішки

Фахівець каже, що надлишок цукру прискорює синтез андрогенів - чоловічих гормонів, які сприяють появі прищів. До того ж цукор ускладнює життя бактеріям кишківника, які провокують запальні процеси, як в середині, так і зовні.

Важливо пам'ятати, що горіхи та насіння дуже корисні для шкіри та запобігають появі прищів. Через вміст жирних кислот, вони укріплюють захисний бар'єр шкіри, а також насичують її мікроелементами, насамперед цинком, який покращує стан при акне.

Їжте більше клітковини

Експерт зазначила, що стан кишківника впливає на стан шкіри.

"Якщо погано кишківнику і його бактеріям, то з великою ймовірністю шкіра буде виглядати сумно: з'являються висипи і подразнення", - йдеться у повідомленні.

Тому варто їсти багато клітковини, яка не буде зашкоджувати бактеріям. Її багато в овочах, фруктах, зелені горіхах та бобових.

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Також дерматолог розповідала, як без шкоди для здоров'я економити на косметиці.

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