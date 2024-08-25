"Естественный антибиотик". Этот натуральный продукт борется не только с бактериями, но и вирусами и грибками
Продукты пчеловодства очень полезны, а особой ценностью является прополис, он же замазка. Это вещество борется не только с бактериями, но и с вредными и патогенными микроорганизмами.
При каких проблемах он помогает и как им пользоваться, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.
Замазка и прополис - одно и то же?
Прополис принято называть пчелиным клеем, поэтому это один и тот же продукт. Это вещество, производимое пчелами для защиты щелей и входа в улей от патогенных микроорганизмов (бактерий, вирусов и грибков).
Поэтому его целебные свойства очень ценятся людьми. Также прополис используют пчелы для крепления сотов к стенкам улья, поскольку его консистенция изменяется в зависимости от температуры.
Прополис - это смолистый материал, собранный пчелами из почек и экссудатов растений, который смешивается с выделениями желез этих насекомых. Он обрабатывается с помощью пчелиных ферментов, а затем соединяется с пыльцой и воском.
Химический состав прополиса зависит от времени года, источника веществ, используемых для его производства, и породы пчел, производивших его.
Прополис имеет вязкую и густую консистенцию, которая, однако, непостоянна и зависит от температуры окружающей среды. При температуре:
- ниже 15°C - прополис твердый и рассыпающийся,
- примерно 36°C - мягкий и пластичный,
- примерно 70°C - полужидкий и вязкий,
- примерно 90°C - плавится.
Вкус прополиса бальзамический, а некоторые описывают его как терпкий, горький и жгучий. Обладает он сильным и четким, но приятным ароматом. Цвет прополиса зависит от того, где пчелы собирали пыльцу и смолу. Он может быть светло-желтым, оранжевым, красным, зеленым, коричневым или даже черным.
Из чего делают прополис?
В состав прополиса входит более 300 различных веществ. Невозможно указать один конкретный состав прополиса, поскольку он имеет тенденцию изменяться в зависимости от вида растений, из которых была собрана смола, и многих факторов окружающей среды.
Несмотря на незначительные изменения в химическом составе, основными ингредиентами прополиса всегда смолы (40-50%) и воск (20-30%).
Прополис богат многочисленными антиоксидантными соединениями, в частности: терпены и полифенолы, составляющие до 14-16% его массы. Наиболее исследованы:
- флавоноиды - в том числе кверцетин, кемпферол, пеноцембрин, пеностробин и апигенин,
- фенолкарбоновые кислоты - феруловая, салициловая, кумаровая, галловая и кофеиновая кислоты,
- альдегидофеноли,
- кетофенолы.
Прополис содержит небольшое количество полисахаридов (сахаров) и зерен пчелиной пыльцы, количество которых может достигать 10 процентов.
Бессчетные летучие вещества, в том числе: они определяют его увлекательный запах и составляют 8-10 процентов его веса.
Прополис содержит большое количество минералов, таких как железо, цинк, медь, марганец, фосфор, кобальт, кремний, магний и селен.
От чего помогает прополис? Лечебные свойства
Прополис оказывает антиоксидантное действие. Флавоноиды, фенольные соединения и витамины С и Е, содержащиеся в пчелином клее, являются сильными антиоксидантами, очень полезными в борьбе с вредным воздействием свободных радикалов на организм.
Соединения с антиоксидантными свойствами нейтрализуют избыток вредных свободных радикалов. Это защищает от общего воспаления организма, что способствует, среди прочего: атеросклероз, аутоиммунные и раковые заболевания и диабет. Кроме того, полифенолы, ароматические эфиры и терпены играют немаловажную роль в защите организма от рака.
Так выглядит пчелиный прополис (Скриншот)
Прополис обладает широким противомикробным действием против:
- бактерий: стафилококки, стрептококки, туберкулезные палочки, бледные спирохеты (вызывают сифилис), коринебактерии (вызывают дифтерию),
- дрожжевые грибы, ответственные за микозы кожи и слизистых,
- дерматофиты (разновидность грибка), вызывающие микозы кожи, волос и ногтей,
- вирусы: вирусы гриппа, пневмонии, менингита и герпеса (ВПГ).
Как принимать пчелиный прополис? Дозировка капель
Прополисовые капли употребляют по 1/2 чайной ложки (20-25 капель) трижды в день в качестве вспомогательного средства при простуде, гриппе, заболеваниях желудка и печени. Препарат необходимо растворить в небольшом количестве теплой воды - примерно 1/4 стакана.
Полоскание горла прополисом (примерно 50 капель на стакан воды) отлично помогает при ангинах, воспалениях слизистой полости рта и молочнице.
Прополисные капли используют для внутреннего и наружного внедрения, при ранах и гнойных дерматитах. Прополисовая мазь- препарат, предназначенный для лечения поражений кожи с очень высокой эффективностью. Следует помнить, что прополис - это не лекарство, а диетическая добавка и не может заменить правильного лечения при данном заболевании.
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