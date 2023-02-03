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Природні заспокійливі: 5 кімнатних рослин, які впливають на нервову систему

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П'ятниця 03 лютого 2023 19:28
Природні заспокійливі: 5 кімнатних рослин, які впливають на нервову систему Які кімнатні рослини заспокоюють нерви (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Прогулянка на свіжому повітрі заспокоює нерви та покращує самопочуття загалом. Однак не завжди вдається вибратись на природу. Існують кімнатні рослини, які позитивно впливають на нервову систему та допомагають впоратися з тривогою.

Про це йдеться у Telegram-каналі "Дача. Сад та город".

Агава

Це рослини з м'ясистим, соковитим листям. Вона заспокоює нервову систему, а також сприяє підвищенню працездатності.

До того ж покращують настрій, допомагають вийти з депресії. Агава також допомагає при лікуванні подразнень на шкірі.

Природні заспокійливі: 5 кімнатних рослин, які впливають на нервову системуКімнатна рослина Агава (freepik)

Азалія

Найкраще Азалію тримати в спальні. Вона створює чудову атмосферу в кімнаті, заспокоює і сприяє нормалізації сну.

Також вона заряджає натхненням, позитивом і надає сил. До того ж очищає голову від поганих думок та захищає будинок від шкідливих комах.

Природні заспокійливі: 5 кімнатних рослин, які впливають на нервову систему

Кімнатна рослина Азалія (wikipedia)

Герань (пеларгонія)

Це поширена кімнатна рослина, яка має безліч корисних властивостей. Вона очищає повітря в будинку, позитивно впливає на нервову систему та покращує сон.

Також багато хто вважає, якщо герань понюхати, то можна позбутися від головного болю.

Природні заспокійливі: 5 кімнатних рослин, які впливають на нервову системуГерань (freepik)

Троянда

Троянда - дуже гарна кімнатна рослина, яка відновлює енергетику в будинку, виводить зі стану агресії та стресу.

Також така рослина створює сприятливий мікроклімат в приміщенні. Підвищує працездатність та додає позитиву.

Природні заспокійливі: 5 кімнатних рослин, які впливають на нервову системуТроянда (freepik)

Хризантема

Хризантема виділяє корисні речовини - фітонциди, які прекрасно очищають повітря в кімнаті від газів і шкідливих домішок.

Горщик із квітами рекомендують ставити на робочий стіл.

Рослина також покращує настрій, заряджає позитивним настроєм, активізує розумову діяльність.

Природні заспокійливі: 5 кімнатних рослин, які впливають на нервову системуХризантема (freepik)

Загалом, вибираючи кімнатну рослину, важливо пам'ятати, що найважливіше - створити їй комфортні і сприятливі умови.

Раніше ми повідомляли, які кімнатні рослини виганяють з дому хвороби.

Також ми називали список рослин, які обов'язково потрібно тримати у спальній кімнаті.

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