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Природные успокоительные: 5 комнатных растений, которые влияют на нервную систему

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Пятница 03 февраля 2023 19:28
Природные успокоительные: 5 комнатных растений, которые влияют на нервную систему Какие комнатные растения успокаивают нервы (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Прогулка на свежем воздухе успокаивает нервы и улучшает самочувствие в целом. Однако не всегда удается выбраться на природу. Есть комнатные растения, которые положительно влияют на нервную систему и помагают справиться с тревогой.

Об этом говорится в Telegram-канале "Дача. Сад та город".

Агава

Это растения с мясистыми, сочными листьями. Она успокаивает нервную систему, а также способствует повышению работоспособности.

К тому же улучшают настроение, помогает выйти из депрессии. Агава также помогает в лечении раздражений на коже.

Природные успокоительные: 5 комнатных растений, которые влияют на нервную системуКомнатное растение Агава (freepik)

Азалия

Лучше всего Азалию держать в спальне. Она создает отличную атмосферу в комнате, успокаивает и способствует нормализации сна.

Также она заряжает вдохновением, позитивом и придает силы. К тому же, очищает голову от плохих мыслей и защищает дом от вредных насекомых.

Природные успокоительные: 5 комнатных растений, которые влияют на нервную систему

Комнатное растение Азалия (wikipedia)

Герань (пеларгония)

Это распространенное комнатное растение, которое обладающее множеством полезных свойств. Она очищает воздух в доме, положительно влияет на нервную систему и улучшает сон.

Также многие считают, если герань понюхать, то можно избавиться от головной боли.

Природные успокоительные: 5 комнатных растений, которые влияют на нервную системуГерань (freepik)

Роза

Роза - очень красивое комнатное растение, которое восстанавливает энергетику в доме, выводит из состояния агрессии и стресса.

Также такое растение создает благоприятный микроклимат в помещении. Повышает работоспособность и придает позитиву.

Природные успокоительные: 5 комнатных растений, которые влияют на нервную системуРоза (freepik)

Хризантема

Хризантема выделяет полезные вещества - фитонциды, которые прекрасно очищают воздух в комнате от газов и вредных примесей.

Горшок с цветами рекомендуют ставить на рабочий стол.

Растение также улучшает настроение, заряжает положительное настроение, активизирует умственную деятельность.

Природные успокоительные: 5 комнатных растений, которые влияют на нервную системуХризантема (freepik)

В общем, выбирая комнатное растение, важно помнить, что самое важное - создать ему комфортные и благоприятные условия.

Ранее мы сообщали, какие комнатные растения изгоняют из дома болезни.

Также мы называли список растений, которые обязательно нужно держать в спальной комнате.

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