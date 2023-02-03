Природные успокоительные: 5 комнатных растений, которые влияют на нервную систему

Прогулка на свежем воздухе успокаивает нервы и улучшает самочувствие в целом. Однако не всегда удается выбраться на природу. Есть комнатные растения, которые положительно влияют на нервную систему и помагают справиться с тревогой.

Об этом говорится в Telegram -канале "Дача. Сад та город".

Агава

Это растения с мясистыми, сочными листьями. Она успокаивает нервную систему, а также способствует повышению работоспособности.

К тому же улучшают настроение, помогает выйти из депрессии. Агава также помогает в лечении раздражений на коже.

Комнатное растение Агава (freepik)

Азалия

Лучше всего Азалию держать в спальне. Она создает отличную атмосферу в комнате, успокаивает и способствует нормализации сна.

Также она заряжает вдохновением, позитивом и придает силы. К тому же, очищает голову от плохих мыслей и защищает дом от вредных насекомых.

Комнатное растение Азалия (wikipedia)

Герань (пеларгония)

Это распространенное комнатное растение, которое обладающее множеством полезных свойств. Она очищает воздух в доме, положительно влияет на нервную систему и улучшает сон.

Также многие считают, если герань понюхать, то можно избавиться от головной боли.

Герань (freepik)

Роза

Роза - очень красивое комнатное растение, которое восстанавливает энергетику в доме, выводит из состояния агрессии и стресса.

Также такое растение создает благоприятный микроклимат в помещении. Повышает работоспособность и придает позитиву.

Роза (freepik)

Хризантема

Хризантема выделяет полезные вещества - фитонциды, которые прекрасно очищают воздух в комнате от газов и вредных примесей.

Горшок с цветами рекомендуют ставить на рабочий стол.

Растение также улучшает настроение, заряжает положительное настроение, активизирует умственную деятельность.

Хризантема (freepik)

В общем, выбирая комнатное растение, важно помнить, что самое важное - создать ему комфортные и благоприятные условия.