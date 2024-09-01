Природа, спокій та краса: топ-5 "осінніх" місць в Україні для сімейного відпочинку

Дендропарк "Олександрія" (Біла Церква)

Дендропарк "Олександрія" у Білій Церкви - справжня перлина України та найбільший дендрологічний парк в країні, що займає площу в 405,6 га.

Заснований у 1788 році, цей парк є не лише найстарішим, але й одним із найцінніших скарбів національної природи та культури.

На його території зібрано понад 2500 видів, сортів та форм рослин, а унікальна діброва парку, площа якої складає 48 га, вражає віком своїх дубів - середній вік дерев становить 200 років, а деякі з них старші за 400 років.

Крім рослинного багатства, парк зберігає численні культурні релікти, включаючи статуї, павільйони та старовинні будівлі, що додають йому неповторного шарму та історичної значущості.

Дендропарк "Олександрія" у Білій Церкви (фото: Вікіпедія)

Софіївський парк (Умань)

Софіївський парк в Умані, заснований у 1796 році, є одним із найвидатніших прикладів садово-паркового мистецтва в Україні. Парк створений на замовлення польського магната Станіслава Потоцького для його дружини Софії, в честь якої і отримав свою назву.

Софіївський парк має неповторну колекцію штучних озер, гротів, водоспадів і павільйонів, які створюють враження перебування в античному міфологічному світі.

Однією з головних визначних пам'яток парку є фонтан "Змія", який вражає своєю динамікою та красою. Інші культурні релікти, такі як статуї давньогрецьких богів та героїв, доповнюють унікальність цього місця.

Завдяки своїй історії та естетичній привабливості, Софіївський парк є не лише туристичним магнітом, але й важливим культурним надбанням України.

Софіївський парк в Умані (фото: Вікіпедія)

Замок Радомисль (Радомишль)

Музейний комплекс "Замок Радомисль" у Радомишлі на Житомирщині є історичним та культурним надбанням. Цей унікальний комплекс, який займає площу близько 2500 квадратних метрів, колись був водяним млином, а сьогодні є справжнім музеєм просто неба.

Замок розташований на мальовничому острові неподалік Радомишля, оточеному водоспадами та швидкими річками, що додає місцю особливого шарму.

Навколо замку розкинувся ландшафтний парк, де гармонійно поєднуються різноманітні екзотичні рослини і кам'яні скульптури, створюючи атмосферу затишку та спокою.

Головною ж перлиною комплексу є музей української домашньої ікони "Душа України" - єдиний у світі музей такого роду. У його експозиції представлено понад п’ять тисяч ікон XVII-XX століть, кожна з яких є неповторною частиною національної спадщини України.

Музейний комплекс "Замок Радомисль" у Радомишлі (фото: Вікіпедія)

Мукачево

Осінь у Мукачеві – це особливий час, коли місто огортається золотими та багряними кольорами. Прогулянка вздовж набережної Латориці, де листя тихо опадає в річку, створює незабутню атмосферу спокою.

Замок Паланок, що височіє над містом, у цей час особливо вражає своїми величними видами на осінній ландшафт.

У серці міста ви знайдете затишні кав'ярні та ресторани, де можна зігрітися ароматним глінтвейном чи скуштувати традиційні страви Закарпаття.

Осінь - ідеальний час для гастротуризму, адже місцеві фестивалі й свята наповнені смаками та ароматами, які залишають приємні спогади на весь рік.

Особливо варто відвідати святкування Дня святого Мартина, де подають смачну печену гуску і молоде вино.

Мукачево (фото: Вікіпедія)

Парк Шенборнів (Воєводино)

Парк Шенборнів у Воєводино - це перлина Закарпаття, що зачаровує своїм ландшафтним дизайном та атмосферою затишку. На території парку розташоване озеро Кругле, відоме своєю ідеальною формою, що символізує Землю.

Особливої уваги заслуговує кам'яний місток з 12 арками, який уособлює місяці року, а також містичний камінь, що виконує бажання.

Гуляючи парком, ви зустрінете 365 дубів, що символізують кожен день року, та 52 джерела, що символізують тижні.

Водяний млин - ще одна цікава пам’ятка, що нагадує про історичне минуле цього краю. Крім того, неподалік розташований знаменитий замок Берегвар, який надає парку ще більшої історичної значущості.

Замок Берегвар (фото: Вікіпедія)