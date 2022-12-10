"Природа радянського раба мінлива": Антін Мухарський охарактеризував процеси українізації

Шоумен Антін Мухарський різко висловився про російськомовних громадян і охарактеризував поточні процеси українізації. Також артист поділився думкою про те, чи буде "відкат" у мовному питанні після перемоги.

Чи залишаться українці російськомовними

Масовий перехід вітчизняних зірок на українську мову артист вважає тимчасовою. Вже скоро знову звучатимуть заяви "да какая разніца".

"Процес переходу на українську складний і вимагає інколи сильного зусилля. Ставши на цей шлях можна схибити. Відкат у суспільстві буде. Так звані зірки, використовуючи момент, зараз всіляко намагаються привернути до себе увагу. Природа радянського раба так само мінлива, як міняється кон'юнктура. Тому не дуже вірю гучним заявам деяких поп-зірок і людей масового складу мислення", - заявив Антін.

Також Мухарський стверджує, що нема такого поняття російськомовні українці.

"Насправді таких нема. Русифіковані українці - це зачаровані люди, на яких поклали прокляття, їхню природу спотворили. Я вчився у русифікованій школі і згадую, як ми знущалися над нашою учителькою української мови. Ті процеси 70-х років випещували і викохували у цьому русофільстві реальних українофобів. І це якраз ті люди, хто зараз називає себе “я коренной києвлянин, поетому буду говорить по-русски”. От ця порода мені дуже знайома, бо я сам був таким", - додає Антін.

Шоумен наголошує, що не варто створювати ілюзії, що після перемоги позбудемось всього російського, зокрема і мови. Частина населення все одно стверджуватиме, що їм "так удобніє общатся".

"Їм у голови позакладали совок, який лізе цитатами з Гайдая, радянських пісень, мультиків про чебурашку, “советських” анекдотів. Ця естетика і свідчить, що людина і її свідомість спотворена совком, радянським союзом зросійщена. І такі люди є адептами совка, рабських, масових психологій і ментальності", - говорить артист.

За словами Мухарського, перехід значної частини населення на українську дасть шанс у майбутньому народити покоління із незнаними для совка якостями - гідністю, честю, відповідальністю і законністю.