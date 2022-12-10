"Природа советского раба изменчива": Антин Мухарский охарактеризовал процессы украинизации

Шоумен Антин Мухарский резко высказался о русскоязычных гражданах и охарактеризовал текущие процессы украинизации. Также артист поделился мнением о том, будет ли "откат" в языковом вопросе после победы.

Останутся ли украинцы русскоязычными

Массовый переход отечественных звезд на украинский язык артист считает временным. Уже в ближайшее время снова будут звучать заявления "да какая разница".

"Процесс перехода на украинский сложен и требует иногда сильного усилия. Став на этот путь можно промахнуться. Откат в обществе будет. Так называемые звезды, используя момент, сейчас всячески пытаются привлечь к себе внимание. Природа советского раба так же изменчива, как меняется конь'юнктура. Поэтому не очень верю громким заявлениям некоторых поп-звезд и людей массового образа мышления", - заявил Антин.

Также Мухарский утверждает, что нет такого понятия русскоязычные украинцы.

"На самом деле таких нет. Русифицированные украинцы - это очарованные люди, на которых положили проклятие, их природу обезобразили. Я учился в русифицированной школе и вспоминаю, как мы издевались над нашей учительницей украинского языка. Эти процессы 70-х годов воспитывали в этом русофильстве реальных украинофобов. И это как раз те люди, кто сейчас называет себя "я коренной киевлянин, поэтому буду говорить по-русски". Вот эта порода мне очень знакома, потому что я сам был таким", - добавляет Антин.

Шоумен отмечает, что не стоит создавать иллюзии, что после победы избавимся от всего русского, в том числе и языка. Часть населения все равно будет утверждать, что им "так удобнее общатся".

"Им в головы заложили совок, который лезет цитатами из Гайдая, советских песен, мультиков о чебурашке, "советских" анекдотов. Эта эстетика и свидетельствует, что человек и его сознание искажена совком, советским союзом обрусена. И такие люди являются адептами совка, рабских, массовых психологий и ментальности", – говорит артист.

По словам Мухарского, переход значительной части населения на украинский даст шанс в будущем родить поколение с неведомыми для совка качествами - достоинством, честью, ответственностью и законностью.