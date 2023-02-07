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Припиніть так зливати макарони. Помилка, яку роблять майже всі

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Вівторок 07 лютого 2023 11:01
Припиніть так зливати макарони. Помилка, яку роблять майже всі Як правильно варити макарони (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Здавалося, що може бути простіше, ніж зварити й злити макарони, будь-то ріжки, ракушки, спагеті, чи бантики? Але ні, тут теж можна наробити помилок.

Про цікавий спосіб зливати макарони - дивіться в матеріалі Styler нижче.

Яку помилку допускають всі при зливанні макаронів

Зазвичай, ми відкидаємо макарони на друшляк, даємо їм стекти і потім вже подаємо до столу - з соусом чи до основної страви.

Цей спосіб має ряд недоліків. Адже пересипати макарони з каструлі з окропом - ще та задача, вони вивалюються, окріп розбризкується...

Натомість спробуйте друшляк помістити прямо в каструлю і злити через отвори воду. Так макарони залишаться в каструлі, а вода собі стече в раковину. Головне, щоб друшляк підходив за розмірами - про це варто подбати перед вибором каструлі для варіння.

Дивіться нижче коротку фотоінструкцію:

Припиніть так зливати макарони. Помилка, яку роблять майже всі

Припиніть так зливати макарони. Помилка, яку роблять майже всіПрипиніть так зливати макарони. Помилка, яку роблять майже всі

Скільки часу готувати макарони

Тут все вкрай просто, адже виробники, як правило вказують час варіння макаронних виробів на упаковці. В середньому він становить 8-10 хвилин.

Важливо, щоб води було вдосталь, її треба посолити і закип'ятити, а потім додавати макарони. Їх треба помішати після додавання і ще 1-2 рази в процесі варіння, щоб вони не прилипли до дна каструлі і не злиплися між собою.

Далі вже, як звикли: або на сковорідку з соусом, або додайте масла і подавайте в якості гарніру до основних страв.

Цікаво, що макарони після закипання можна просто вимкнути і залишити на час, приблизно більший, ніж їм потрібен для варіння, тобто хвилин 15-20. Вони "дійдуть" і будуть готові до споживання. Головне - щоб вони перекипіли у воді, а не просто залити їх окропом.

Раніше ми писали, як завжди правильно варити будь-яку кашу. Таблиця кількості води, крупи та часу на приготування.

Також читайте, як насправді треба варити гречку і яку можна просто запарити окропом.

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