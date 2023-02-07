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Прекратите так сливать макароны. Ошибка, которую совершают почти все

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Вторник 07 февраля 2023 11:01
Прекратите так сливать макароны. Ошибка, которую совершают почти все Как правильно варить макароны (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Казалось, что может быть проще, чем сварить и слить макароны, будь то рожки, ракушки, спагетти или бантики? Но нет, здесь тоже можно совершить ошибки.

Об интересном способе сливать макароны – смотрите в материале Styler ниже.

Какую ошибку допускают все при сливе макарон

Обычно мы отбрасываем макароны на дуршлаг, даем им стечь и потом уже подаем к столу – с соусом или к основному блюду.

Этот способ имеет ряд недостатков. Ведь пересыпать макароны из кастрюли с кипятком – еще та задача, они вываливаются, кипяток разбрызгивается.

Попробуйте дуршлаг поместить прямо в кастрюлю и слить через отверстия воду. Так макароны останутся в кастрюле, а вода стечет себе в раковину. Главное, чтобы дуршлаг подходил по размерам – об этом стоит позаботиться перед выбором кастрюли для варки.

Смотрите ниже краткую фотоинструкцию:

Прекратите так сливать макароны. Ошибка, которую совершают почти все

Прекратите так сливать макароны. Ошибка, которую совершают почти всеПрекратите так сливать макароны. Ошибка, которую совершают почти все

Сколько времени готовить макароны

Здесь все очень просто, ведь производители, обычно указывают время варки макаронных изделий на упаковке. В среднем оно составляет 8-10 минут.

Важно, чтобы воды было достаточно, ее нужно посолить и вскипятить, а затем добавлять макароны. Их нужно помешать после добавления и еще 1-2 раза в процессе варки, чтобы они не прилипли ко дну кастрюли и не слиплись между собой.

Дальше уж, как привыкли: либо на сковородку с соусом, либо добавьте масла и подавайте в качестве гарнира к основным блюдам.

Интересно, что макароны после закипания можно просто выключить и оставить на время, примерно большее, чем им нужно для варки, то есть минут 15-20. Они "дойдут" и будут готовы к потреблению. Главное – чтобы они перекипели в воде, а не просто залить их кипятком.

Раньше мы писали, как всегда правильно варить любую кашу. Таблица количества воды, крупы и времени для приготовления.

Также читайте, как на самом деле нужно варить гречку и какую можно просто запарить кипятком.

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