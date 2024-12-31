Припиніть робити цю помилку! Чому не варто використовувати суржик "З наступаючим!" та якими словами його замінити

В останній день року ми не тільки ріжемо салати та наряджаємо ялинку, а й поспішаємо привітати своїх рідних та близьких зі святом. І щороку українці роблять одну й ту саму помилку - вони пишуть або говорять: "З наступаючим Новим роком!"

Чому потрібно припинити використовувати цей суржик та якими словами замінити це привітання, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення мовознавця та педагога Олександра Авраменко на каналі в YouTube .

Слово "наступаючий" - це банальна калька та суржик з російської мови "С наступающим". В українській мові є декілька варіантів, яким це слово можна легко замінити.

"Чи можна казати "з наступаючим", коли ми вітаємо у переддень свята? Ні, це неправильно, адже українські словники не знають слова "наступаючий". З наступаючим - це банальний суржик", - пояснює Олександр Авраменко.

Він назвав одразу декілька варіантів, якими можна замінити цей суржик та привітати близьких зі святом, яке наближається.

"Ми можемо сказати "З прийдешнім святом!". Наприклад, "З прийдешнім Новим роком!" або "З передсвятом!", - зазначив мовознавець.

Варто вітати зі святом без позначення часової наступності. Краще казати просто "З Новим роком!" або "З Різдвом Христовим!", адже здавна українці саме так вітали своїх родичів.

"А й справді, навіщо наголошувати на часі, коли й так усі чудово розуміють, що ось-ось свято настане. Між іншим, словники дозволяють слово "свято" у множині наголошувати двояко - і "свЯта", і "святА", - підсумував Авраменко.