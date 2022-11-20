Припиніть купувати в магазині! Ряжанка вдома з двох інгредієнтів
Ряжанка, або завдаванка, колотуха, паруха, сметана, завдавана сметана, пряжанка - традиційний молочний продукт української кухні, що виготовляється з пряженого молока. Магазинна ціна кусається, а зробити її вдома дуже просто.
Рецептом поділився Сергій Поканевич, український шеф-кухар, бренд-шеф кількох одеських ресторанів.
Нам знадобиться:
- Молоко - 2 л
- Сметана - 100 г
Покрокове приготування
Візьміть трилітрову каструлю. І залийте в неї два літри молока. Поставте на середній вогонь.
Тим часом поставте духовку розігріватися до 100 градусів.
Доведіть молоко до кипіння. Поставте ємність з молоком в духовку томитися. Через годину збільште температуру до 150 градусів і протримайте ще годину.
Знову зменшіть до 100 градусів і ще годину потримайте в духовці.
Привідкрийте духовку і залиште так молоко на 10-12 годин.
Ви отримаєте пряжене молоко. Видаліть з нього плівку. Залийте в банку 100 мл молока і 100 мл сметани. Перемішайте. Додайте решту молока.
Прикрийте банку кришкою і залиште при кімнатній температурі на 5 годин. Потім поставте в холодильник на ніч і наша домашня ряжанка готова!
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