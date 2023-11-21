Припиніть додавати це у свою їжу і ви забудете про високий тиск

Гіпертонія - доволі розповсюджена хвороба, яку лікарі називають "тихим вбивцею". Однак не усі знають, що потрібно робити, аби тиск не ставав високим.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Mirror , боротися з гіпертонією можна навіть під час приготування їжі.

Як знизити тиск - зверніть увагу на улюблені страви

Як виявилося, нещодавно вчені провели дослідження та з'ясували, що на тиск впливає звичайна сіль. Звісно, вам не потрібно повністю від неї відмовлятися. Але якщо ви припините додавати до їжі багато солі, ваш стан може покращитися.

Експерти кажуть, що для боротьби з високим тиском варто припинити надмірно солити страви. І якщо добова норма солі складає приблизно 2 300 міліграмів (одна чайна ложка), то зниження її кількості до 1 500 міліграмів може суттєво вплинути на організм.

Як знизити тиск (фото: freepik.com)

"Це перше дослідження, яке показало, що люди, які вже приймають ліки від артеріального тиску, можуть ще більше знизити кров'яний тиск, обмеживши споживання натрію. І незалежно від ліків, ми виявили, що від 70% до 75% людей, імовірно, помітять зниження артеріального тиску, якщо вони знизять вміст натрію у своєму раціоні", - заявила лікар.

Звісно, це не означає, що ви маєте відмовитися від ліків, якщо обмежите споживання солі. Насправді це дослідження, зазначили експерти, демонструє лише те, як ми можемо допомогти своєму організму боротися з гіпертонією.

Що впливає на високий тиск (фото: freepik.com)

Що таке гіпертонія

Гіпертонія - це стан, при якому тиск крові в артеріях зазвичай вищий за показники, які вважаються нормою. Вона може бути наслідком багатьох факторів, таких як генетика, неправильний спосіб життя, надмірне споживання солі, недостатнє фізичне навантаження, ожиріння, стрес і певні проблеми, такі як хронічна ниркова хвороба або ендокринні захворювання.

Неконтрольоване підвищення кров'яного тиску може призвести до серйозних ускладнень, таких як серцево-судинні захворювання, інсульт, проблеми з нирками та інше. Лікування гіпертонії зазвичай включає зміни в способі життя (наприклад, правильне харчування, фізична активність) та прийом лікарських засобів, якщо це необхідно.

Іноді для контролю тиску може бути рекомендовано декілька лікарських засобів. Лікування повинно проводитися під наглядом лікаря.