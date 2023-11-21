Прекратите добавлять это в пищу и вы забудете о высоком давлении

Гипертония - довольно распространенная болезнь, которую врачи называют "тихим убийцей". Однако не все знают, что нужно делать, чтобы давление не становилось высоким.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror , бороться с гипертонией можно даже во время приготовления пищи.

Как снизить давление - обратите внимание на любимые блюда

Как оказалось, недавно ученые провели исследование и выяснили, что на давление влияет обычная соль. Конечно, вам не нужно полностью от нее отказываться. Но если вы прекратите добавлять в пищу много соли, ваше состояние может улучшиться.

Эксперты говорят, что для борьбы с высоким давлением следует прекратить слишком солить блюда. И если суточная норма соли составляет примерно 2300 миллиграммов (одна чайная ложка), то снижение ее количества до 1500 миллиграммов может существенно повлиять на организм.

Как снизить давление (фото: freepik.com)

"Это первое исследование, которое показало, что люди, уже принимающие лекарства от артериального давления, могут еще больше снизить кровяное давление, ограничив потребление натрия. И независимо от лекарств, мы обнаружили, что от 70% до 75% людей, вероятно, заметят снижение АД, если они снизят содержание натрия в своем рационе", - заявила врач.

Конечно, это не значит, что вы должны отказаться от лекарств, если ограничите потребление соли. На самом деле это исследование, отметили эксперты, демонстрирует лишь то, как мы можем помочь своему организму бороться с гипертонией.

Что влияет на высокое давление (фото: freepik.com)

Что такое гипертония

Гипертония - это состояние, при котором давление крови в артериях обычно выше показателей нормы. Она может являться следствием многих факторов, таких как генетика, неправильный образ жизни, чрезмерное потребление соли, недостаточная физическая нагрузка, ожирение, стресс и определенные проблемы, такие как хроническая почечная болезнь или эндокринные заболевания.

Неконтролируемое повышение кровяного давления может привести к серьезным осложнениям, таким как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, проблемы с почками и прочее. Лечение гипертонии обычно включает в себя изменения в образе жизни (например, правильное питание, физическая активность) и прием лекарственных средств, если это необходимо.

Иногда для контроля давления может быть рекомендовано несколько лекарственных средств. Лечение должно проводиться под наблюдением врача.