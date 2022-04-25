Принудительная мобилизация на оккупированных территориях: что делать мужчинам, чтобы ее избежать

На оккупированных россиянами территориях принудительно мобилизируют мужчин призывного возраста. Некоторым угрожают расправой.
Действия оккупантов – это международное преступление и нарушение Женевской конвенции.
В Минреинтеграции дали советы, что делать, чтобы не попасть в оккупационный "призывной пункт".
Что делать мужчинам призывного возраста на оккупированных территориях
избегайте личного получения повесток и звонков с оккупационных военкоматов;
измените номер телефона или временно прекратите пользоваться им, если его знают оккупационные "власти";
измените место жительства;
если оккупанты на вас вышли, не отказывайтесь прямо от "должности", а объясните, чему вы не можете служить, и подтвердите это соответствующими документами: состояние здоровья, религиозные убеждения и т.д.
Что делать, если вас незаконно призвали
при первой возможности сдаться в плен ВСУ и сообщить, что вы гражданин Украины. Тогда вы – жертва военного преступления и скоро вернетесь домой;
не выполнять преступные приказы, которые могут привести к жертвам мирных жителей и разрушению гражданской инфраструктуры, иначе ваши действия квалифицируют как преступление без срока давности;
причастные к незаконной мобилизации в ряды российских войск будут нести уголовную ответственность по ст. 438 УК или в Международном уголовном суде за нарушение ст. 8-2(b) xv Римского устава.
В Минреинтеграции отмечают, что за добровольное присоединение к российским оккупационным войскам и участие в войне против Украины грозит лишение свободы сроком до 15 лет.