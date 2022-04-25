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Принудительная мобилизация на оккупированных территориях: что делать мужчинам, чтобы ее избежать

Фото: На оккупированных территориях принудительно мобилизируют украинцев (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

На оккупированных россиянами территориях принудительно мобилизируют мужчин призывного возраста. Некоторым угрожают расправой.

Действия оккупантов – это международное преступление и нарушение Женевской конвенции.

В Минреинтеграции дали советы, что делать, чтобы не попасть в оккупационный "призывной пункт".

Что делать мужчинам призывного возраста на оккупированных территориях

  • избегайте личного получения повесток и звонков с оккупационных военкоматов;
  • измените номер телефона или временно прекратите пользоваться им, если его знают оккупационные "власти";
  • измените место жительства;
  • если оккупанты на вас вышли, не отказывайтесь прямо от "должности", а объясните, чему вы не можете служить, и подтвердите это соответствующими документами: состояние здоровья, религиозные убеждения и т.д.

Что делать, если вас незаконно призвали

  • при первой возможности сдаться в плен ВСУ и сообщить, что вы гражданин Украины. Тогда вы – жертва военного преступления и скоро вернетесь домой;
  • не выполнять преступные приказы, которые могут привести к жертвам мирных жителей и разрушению гражданской инфраструктуры, иначе ваши действия квалифицируют как преступление без срока давности;
  • причастные к незаконной мобилизации в ряды российских войск будут нести уголовную ответственность по ст. 438 УК или в Международном уголовном суде за нарушение ст. 8-2(b) xv Римского устава.

В Минреинтеграции отмечают, что за добровольное присоединение к российским оккупационным войскам и участие в войне против Украины грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Как мы ранее писали, оккупанты вывозят мужчин из Мариуполя для мобилизации в "армию ДНР".

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мобилизация в Украине