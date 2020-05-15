Принцы Гарри и Уильям помирились: братьев сплотила общая беда

Принц Гарри и принц Уильям восстановили дружеские отношения и былая напряженность между братьями уже ушла в прошлое. Они возобновили общение на фоне общих переживаний за здоровье отца, 71-летнего принца Чарльза, который недавно переболел коронавирусом.

По словам британского королевского корреспондента Кэти Николл, братья снова на связи, они общаются по телефону и совершали видеозвонки, в том числе и по случаю семейных дней рождений. Об этом передает Entertainment Tonight.

Кроме того, согласно информации Николл, предполагаемая напряженность между женами принцев Меган Маркл и Кейт Миддлтон также уменьшилась.

"Я думаю, что с обеих сторон есть чувство облегчения, что эта высокая драма теперь ушла в прошлое", - говорит она.

"Сассексы свободны продолжать свою новую жизнь, и Кембриджи могут вернуться к своей старой жизни без всяких обид и драмы, которая явно была большой проблемой за кулисами. Я думаю, что Кейт и Уильям в какой-то степени скучают по Гарри и Меган, но, безусловно, они скучают по Гарри, являющимся частью их жизни", - добавила Николл.

Королевский корреспондент также считает весьма вероятным, что члены британской монаршей семьи приняли участие в групповом видеозвонке через Zoom, посвященному недавнему первому дню рождения сына Гарри и Меган принцу Арчи.

Напомним, что 6 мая наследник герцога и герцогини Сассекских принц Арчи отпраздновал свой первый день рождения. Меган Маркл и принц Гарри, которые сейчас живут в роскошном особняке с бассейном в Малибу (Калифорния, США), в честь праздника записали для поклонников милое видео. Таким образом вся семья приняла участие в благотворительной кампании Save the Stories в Британии и Штатах, цель которой оказать необходимую поддержку детям, пострадавшим от пандемии COVID-19.

Ранее мы писали о том, что в конце марта британский принц Чарльз выздоровел от коронавируса в легкой форме и вышел из самоизоляции.