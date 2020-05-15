Принци Гаррі та Вільям помирилися: братів згуртувала спільна біда

Принц Гаррі та принц Вільям відновили дружні стосунки й колишня напруженість між братами вже пішла в минуле. Вони поновили спілкування на тлі загальних переживань за здоров'я батька, 71-річного принца Чарльза, який нещодавно перехворів на коронавірус.

За словами британського королівського кореспондента Кеті Ніколл, брати знову на зв'язку, вони спілкуються телефоном і здійснювали відеодзвінки, в тому числі й з нагоди сімейних днів народжень. Про це передає Entertainment Tonight.

Крім того, згідно з інформацією Ніколл, передбачувана напруженість між дружинами принців Меган Маркл і Кейт Міддлтон також зменшилася.

"Я думаю, що з обох сторін є відчуття полегшення, що ця висока драма тепер пішла в минуле", - каже вона.

"Сассекси вільні продовжувати своє нове життя, і Кембриджі можуть повернутися до свого старого життя без жодних образ і драми, яка явно була великою проблемою за лаштунками. Я думаю, що Кейт і Вільям якоюсь мірою сумують за Гаррі та Меган, але, безумовно, вони сумують за Гаррі, який є частиною їх життя", - додала Ніколл.

Королівський кореспондент також вважає дуже ймовірним, що члени британської монаршої родини взяли участь у груповому відеодзвінку через Zoom, присвяченому недавньому першому дню народження сина Гаррі та Меган принцу Арчі.

Нагадаємо, що 6 травня спадкоємець герцога і герцогині Сассекських принц Арчі відсвяткував свій перший день народження. Меган Маркл і принц Гаррі, які зараз живуть в розкішному особняку з басейном в Малібу (Каліфорнія, США), на честь свята записали для шанувальників цікаве відео. Таким чином уся родина взяла участь у благодійній кампанії Save the Stories в Британії та Штатах, мета якої надати необхідну підтримку дітям, постраждалим від пандемії COVID-19.

Раніше ми писали про те, що наприкінці березня британський принц Чарльз одужав від коронавірусу в легкій формі та вийшов із самоізоляції.