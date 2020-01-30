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Принцесса Диана написала письмо сыновьям за год до смерти: в сети всплыл текст

STYLERЖизнь    30.01.2020 - 22:49
Принцесса Диана написала письмо сыновьям за год до смерти: в сети всплыл текст
Принцесса Диана (Коллаж РБК-Украина)

В сети появилось ранее не обнародованное письмо принцессы Дианы принцам Уильяму и Гарри

Принцесса Диана 24 года назад написала письмо своим сыновьям - принцам Уильяму и Гарри, это произошло ровно за год до ее смерти. Ранее в сети об этом было неизвестно, но сейчас всплыл текст послания. Его обнародовал дворецкий покойной леди Ди Пол Барелл. Фото послания он опубликовал у себя на страничке в Instagram.

Отметим, что текст королевская особа писала от руки.

"Я до смерти люблю своих мальчиков и надеюсь, что посеянные мной семена будут расти и принесут необходимую силу, знания и стабильность", - писала Диана сыновьям.

Также Пол Барелл опубликовал с письмом раритетное фото принцессы Дианы и ее сыновей.

Бывший дворецкий отметил, что после того, как принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия, этот текст матери Гарри приобретает особый смысл и осознанность.

Принцесса Диана написала письмо сыновьям за год до смерти: в сети всплыл текстСкриншот поста (Instagram)

"В момент, когда Гарри и Меган вступают в новую жизнь, мне вспоминается пронзительное послание принцессы Дианы, которые она адресовала своим сыновьям много лет назад. Это слова о безусловной любви матери к детям, которые сегодня так же актуальны, как и тогда, когда она писала их - более 24 лет назад", - написал бывший дворецкий леди Ди.

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