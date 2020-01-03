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Принцесса Диана обожала блюдо украинской кухни: что это

STYLERПерсоны    03.01.2020 - 22:45
Принцесса Диана обожала блюдо украинской кухни: что это
Принцесса Диана (фото: peopletalk.ru)

Принцесса Диана очень любила готовить украинский борщ

Принцесса Диана обожала украинский борщ. Она даже когда-то поделилась его рецептом в рамках благотворительного проекта. Об этом стало известно, благодаря Благотворительному южноафриканскому фонду The Avril Elizabeth Home for the Mentally Handicapped, который впервые опубликовал письма 39-летней давности, полученные от известных людей.

В 1981 году фонд обратился к знаменитостям с просьбой поделиться своими любимыми рецептами для новой поваренной книги.

Среди участников акции значилась и принцесса Уэльская Диана, однако тогда она еще леди Дианой Спенсер, невестой принца Чарльза.

Будущая принцесса написала, что ее любимым блюдом является украинский борщ. Она умела его готовить собственными руками.

В ее рецепт первого блюда входили такие продукты, как свекла, йогурт, лук, куриный бульон, молоко, сметана, соль, перец.

Напомним, что 31 августа 1997 года Диана, принцесса Уэльская, погибла в результате травм, которые были получены в автомобильной аварии на мосту Альма в автомобильном тоннеле в Париже.

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