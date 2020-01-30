Принцеса Діана написала лист синам за рік до смерті: в мережі сплив текст

Принцеса Діана (Колаж РБК-Україна)

У мережі з'явилося раніше не оприлюднений лист принцеси Діани принців Вільяма та Гаррі

Принцеса Діана 24 роки тому написала лист своїм синам - принцам Вільяма та Гаррі, це відбулося рівно за рік до її смерті. Раніше в мережі про це було невідомо, але зараз сплив текст послання. Його оприлюднив дворецький покійної леді Ді Пол Барелл. Фото послання він опублікував у себе на сторінці в Instagram.

Відзначимо, що текст королівська особа писала від руки.

"Я до смерті люблю своїх хлопчиків і сподіваюся, що посіяне мною насіння буде рости і принесуть необхідну силу, знання і стабільність", - писала Діана синам.

Також Пол Барелл опублікував з листом раритетне фото принцеси Діани і її синів.

Колишній дворецький зазначив, що після того, як принц Гаррі і Меган Маркл вирішили скласти королівські повноваження, цей текст матері Гаррі набуває особливого змісту і усвідомленості.

Скріншот поста (Instagram)

"У момент, коли Гаррі і Меган вступають в нове життя, мені пригадується пронизливе послання принцеси Діани, які вона адресувала своїм синам багато років тому. Це слова про безумовну любов матері до дітей, які сьогодні так само актуальні, як і тоді, коли вона писала їх - більше 24 років тому", - написав колишній дворецький леді Ді.