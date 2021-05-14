Принца Гарри обвинили в наглой лжи: наговорил лишнего про Елизавету II

Королевский внук заявил, что ему было трудно, но жена Меган Маркл, заботясь о его душевном здоровье, убедила пройти курс терапии. После этого он, мол, стал оценивать ситуацию иначе.

Но королевский биограф Анджела Левин вспомнила большое интервью, которое она брала у герцога Сассекского в 2017-м году. Там он сказал, что решение обратиться к специалистам он принял по наитию старшего брата - принца Уильяма. Интервьюер поинтересовалась тогда, не невеста ли Меган сподвигла его на это, на что Гарри ответил отрицательно.

"Нет. Это был Уильям. Он был тем, кто меня спас". Либо он сказал мне неправду тогда, либо говорит неправду сейчас", - заявила госпожа Левин.

Биограф оценила последнее интервью принца Гарри, как "ужасное", "отвратительное", "жестокое". Ведь он вновь наговорил про свою семью гадостей, обвинив отца Чарльза и бабушку Елизавету в неправильном воспитании детей. Сам же принц уверил, что своих детей растит и будет растить иначе.

"Я думаю, он точно знал, что хочет сказать. И намеренно хотел ранить и наказать их… Полагаю, они больше не могут ему доверять", - заявила биограф и добавила, что принцу хорошенько "промыли мозги".