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Принца Гарри и Меган Маркл обвинили в краже крупной суммы денег: вывели из фонда

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Великобритания, Пятница 28 мая 2021 10:55
Принца Гарри и Меган Маркл обвинили в краже крупной суммы денег: вывели из фонда Фото: принца Гарри и Меган Маркл обвинили в краже (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Принц Гарри и Меган Маркл оказались в центре очередного скандала. Теперь их обвинили в краже денег со счета благотворительного фонда Sussex Royal. Якобы пара вывела оттуда 300 тысяч стерлингов (более 11 миллионов гривен), которые внесла туда королевская семья.

Детали рассказали в материале Daily Mail.

Меган Маркл и принца Гарри заподозрили в мошенничестве и счетами благотворительной организации и расследованием финансовых переводов пришлось заняться специальной комиссии.

Предположительно, половина суммы была потрачена на оформление юридических бумаг для деятельности благотворительной организации. Остальные благотворительные средства были переведены на счет компании Travalyst. 75% акций этой компании принадлежат принцу Гарри.

Что установила комиссия

Проверка обнаружила, что все переводы благотворительной организации были законными. Но возникли проблемы с документацией расходов, особенно в отношении переводов, которые покрывали юридические и административные траты.

Через год после основания благотворительно организации ее пришлось закрыть при сложных и неожиданных обстоятельствах, а половина средств ушла на юридические и административные расходы.

Стоит отметить, что принц Гарри не сильно нуждается в средствах, так как принц Филипп оставил ему в наследство довольно внушительную сумму.

По данным британских СМИ, точная сумма не разглашается, но предположительно речь идет о 30 миллионах фунтах стерлингов (более одного миллиарда гривен).

Напомним, ранее мы писали о том, что у Меган Маркл есть риск преждевременных родов.

А также мы рассказывали о том, что королева Елизавета сильно расстроена из-за нападок принца Гарри на семью.

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