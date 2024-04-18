Принц Уильям нарушил молчание по поводу новостей о раке Кейт Миддлтон и дал трогательное обещание.

Принц Уильям возобновил свои королевские обязанности и во время первого визита в Санбери-он-Суррей дал трогательное обещание своей жене Кейт.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Mirror.

Принц Уильям дал трогательное обещание Кейт Миддлтон

Принц Уильям впервые после своей вынужденной паузы в работе посетил благотворительную организацию Surplus to Supper в графстве Суррей. Там ему передали открытки для принцессы Уэльской и короля Чарльза III. Эти открытки с пожеланиями на выздоровление тронули мужчину.

Но Уильям и сам успел растрогать не только свою жену Кейт, но и всех присутствующих на встрече. Дело в том, что монарх во время своей речи пообещал ухаживать за принцессой.

Это произошло после слов женщины, по имени Рэйчел Кандаппа, которая сказала наследнику престола ухаживать о Кейт и заметила, что принц очень добр. После чего Уильям положил левую руку на плечо женщины и пообещал заботиться о Кейт

"Я это сделаю", - уверенно сказал принц Уэльский.

Принц Уильям дал трогательное обещание Кейт Миддлтон (фото: Getty images)

Напомним, что Уильям ради помощи Кейт отступил от королевских обязанностей на определенный промежуток времени. Его последний рабочий визит был осуществлен 19 марта. Тогда он посетил Шеффилд, чтобы продвигать свою кампанию Homewards для бездомных.

Кенсингтонский дворец ранее сообщал, что Уильям возобновит публичные выступления после школьных каникул своих детей, поскольку он продолжает поддерживать Кейт во время ее лечения и помогает ей во всем.