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Принц Уильям настойчиво рекомендует Гарри вернуться: в чем причина

STYLERЖизнь    03.06.2020 - 22:20
Принц Уильям настойчиво рекомендует Гарри вернуться: в чем причина
Принц Уильям заботиться о Гарри (фото: flickr/com)

Принц Уильям очень советует брату вернуться на родину во имя безопасности

Принц Уильям очень обеспокоен безопасностью своего брата Гарри и его супруги Меган Маркл. После переезда в США герцоги Сассекские оказались под пристальным вниманием назойливых поклонников и фанатов. Сейчас супруги живут в Лос-Анджелесе со своим годовалым малышом.

Как пишет таблоид US Weekly, братья каждый день созваниваются и долгое время общаются по телефону. Уильям очень просит Гарри подумать о безопасности своей семьи и вернуться домой, на родину.

"Переезд в чужую страну никогда не бывает легким. Гарри не ожидал, что столкнется с таким количеством проблем. Уильям и Гарри часто общаются на эту тему. Уильям даже посоветовал брату вернуться в Лондон или переехать с семьей в более безопасное место. Он заботится о благополучии и безопасности Гарри", - сообщает источник издания.

Кстати, Гарри в последнее время все чаще общается со своей бабушкой, королевой Елизаветой II. Ее Высочество также волнуется за внука и предлагает свою помощь в случае необходимости.

Инсайдер сообщает, что у герцога Сассекского были ожидания более безоблачной жизни в США, однако сейчас у него уже есть мысли о переезде в более безопасное место, но пока супруги еще находятся в поиске такого места.

Как мы ранее писали, бывшая подружка принца Гарри рассказала, почему они расстались.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины Принц Уильям
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