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Принц Вільям наполегливо рекомендує Гаррі повернутися: в чому причина

STYLERЖиття    03.06.2020 - 22:20
Принц Вільям наполегливо рекомендує Гаррі повернутися: в чому причина
Принц Вільям піклується про Гаррі (фото: flickr/com)

Принц Вільям дуже радить братові повернутися на батьківщину в ім'я безпеки

Принц Вільям дуже стурбований безпекою свого брата Гаррі та його дружини Меган Маркл. Після переїзду в США герцоги Сассекські опинилися під пильною увагою настирливих шанувальників і фанатів. Зараз подружжя живе в Лос-Анджелесі зі своїм однорічним малюком.

Як пише таблоїд US Weekly, брати кожен день телефонують один одному і тривалий час спілкуються телефоном. Вільям дуже просить Гаррі подумати про безпеку своєї сім'ї і повернутися додому, на батьківщину.

"Переїзд в чужу країну ніколи не буває легким. Гаррі не очікував, що зіткнеться з такою кількістю проблем. Вільям і Гаррі часто спілкуються на цю тему. Вільям навіть порадив братові повернутися в Лондон або переїхати з сім'єю в більш безпечне місце. Він дбає про добробут і безпеку Гаррі", - повідомляє джерело видання.

До речі, Гаррі останнім часом все частіше спілкується зі своєю бабусею, королевою Єлизаветою II. Її Високість також хвилюється за онука і пропонує свою допомогу в разі необхідності.

Інсайдер повідомляє, що у герцога Сассекського були очікування більш безхмарного життя в США, однак зараз у нього вже є думки про переїзд у більш безпечне місце, але поки подружжя ще перебувають у пошуку такого місця.

Як ми раніше писали, колишня подружка принца Гаррі розповіла, чому вони розлучилися.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Принц Вільям
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