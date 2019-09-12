Принц Гарри сфотографировался с украинским пограничником и ветераном АТО

Принц Гарри встретился с украинским пограничником Виктором Шинкаруком, который принимает участие в "Играх непокоренных" 2019. Об этом передали в МИД Украины на страничке в Twitter.

Ветеран АТО в прошлом году принес Украине серебро на "Играх" в Сиднее, и сейчас снова представляет нашу страну на нынешних соревнованиях.

Внук королевы Великобритании, герцог Сассекский сфотографировался с героем-пограничником на праздновании 5-й годовщины Invictus Games.

"Только посмотрите на это фото! Наш пограничник, участник "Игр непокоренных" Виктор Шинкарук встретился с принцем Гарри на праздновании 5-й годовщины соревнований. Оставим его здесь на память!" - написали в дипломатическом ведомстве.

Принц Гарри сфотографировался с украинским пограничником и участником "Игр непокоренных" Виктором Шинкаруком (Фото: twitter.com/MVS_UA)

Отметим, что подполковник Шинкарук из Хмельницкого был участником героической обороны Луганского пограничного отряда, получил боевое ранение.

В 2018-м он показал великолепный результат в столице Австралии Сиднее на "Играх Непокоренных" в соревновании 50 метров брассом.

Шинкарук завоевал серебро Invictus Games Sydney 2018 presented by Jaguar Land Rover.

Виктор Шинкарук (Фото: zagartovani.zzz.com.ua)

Ветеран преподает в Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого.

Ранее мы писали о том, что украинский призер "Игр Непокоренных" рассказал о победах.

Напомним, что в прошлом году возник скандал, связанный с одним из участников "Игр непокоренных" - появилась информация о том, что Александр Белобоков получил свою травму не в зоне военных действий на Донбассе, а во время отдыха на пляже.