Принц Гарри сделал непростой выбор между Меган Маркл и Елизаветой II

Принц Гарри, который по данным СМИ, планировал остаться в Великобритании на день рождения Елизаветы II, покинул родину накануне юбилея королевы.
Об этом пишет Daily Mail.
Сообщается, что 20 апреля автомобиль принца Гарри увидели выезжающем из частного терминала в аэропорту Лос-Анджелеса некоторое время спустя после приземления самолета American Airlines из Британии.
Таким образом, внук Елизаветы II покинул бабушку за день до ее 95-го дня рождения. Он предпочел вернуться к беременной супруге Меган Маркл и сыну Арчи, которому исполнится два годика 6 мая.
При этом воссоединиться с женой и малышом сразу же в день прибытия у Гарри не получится.
Королевскому внуку предстоит провести 10 дней в карантине - это требование для международных путешественников, прибывающих в США.
Отметим, что королева Елизавета из-за траура по мужу принцу Филиппу отменила все торжественные мероприятия по поводу своего дня рождения. Ожидается, что сын Елизаветы, принц Чарльз, и внук - принц Уильям - также не посетят королеву в день ее рождения.
Напомним, что принц Гарри прилетел в Великобританию 11 апреля после смерти дедушки принца Филиппа. Внук Елизаветы II остался на похорон герцога Эдинбургского, где воссоединился с семьей.