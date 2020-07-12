Принц Гаррі зізнався, коли і чому закохався у Меган: зачарувала

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Меган Маркл вразила принца Гаррі

Принц Гаррі здивував шанувальників несподіваним визнанням. У пориві одкровення молодший онук Єлизавети II докладно описав той момент, коли і за яких обставин закохався у Меган Маркл.

Екс-актриса докорінно вплинула на життя британського принца та й досі продовжує це робити. Як Меган вдалося роздобути серце принца, повідомляє видання "Daily Star".

Маркл не тільки народила чоловіку спадкоємця, але й стала головним ініціатором зречення від престолу. Гаррі дуже змінився за час життя з Меган. Колишня актриса ніби приворожила принца.

У приватній розмові з приятелями принц Гаррі зізнався, що впав до ніг Маркл під час подорожі по Африці. Тоді пара тільки починала зустрічатися і ніхто не знав до чого це все може привести.

Закохані мало що знали один про одного, але вже жили в солом'яному наметі з душем на відкритій терасі з видом на лагуну. Незвичайна атмосфера передбачала романтику і ніжні почуття.

Саме в цьому місці Гаррі зрозумів, що закохався в актрису і хоче одружитися на ній. Захоплююче проведення часу пари якнайкраще сприяло цьому. Закохані гуляли, рибалили, приємно проводжали кожен день.

Нагадаємо, що Меган Маркл зловила зірку і здивувала неприємною витівкою.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл здивувала несподіваною здатністю.