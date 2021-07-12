Принц Гарри и Меган Маркл больше не будут иметь детей

Оказывается, принц Гарри и Меган Маркл поддерживают идеи благотворительной организации Population Matters, которая борется за то, чтобы семьи имели не более двух детей. Идея заключается в том, что такое количество детей является оптимальным для сохранения окружающей среды.

Впервые о своем решении Меган Маркл и принц Гарри заявляли в одном из интервью еще в 2019 году. Они поддержали кампанию благотворительной организации, в которой семьи призывают создавать семьи только с двумя детьми для устойчивого населения и сохранения окружающего мира. Рост популяции по мнению экоактивистов может катастрофически повлиять на планету.

"Меньшая семья снижает наше влияние на Землю и дает больше шансов всем нашим детям, их детям и будущим поколениям процветать на здоровой планете. Мы благодарим герцога и герцогиню за то, что они приняли это просвещенное решение, и за то, что они подтвердили, что меньшая семья также является счастливой семьей", - отметили в организации.

Стоит отметить, что принц Гарри и Меган Маркл получат от этой организации премию за столь смелое решение. Королевская пара была признана образцом для подражания и 11 июля, в день Всемирного народонаселения ООН Меган Маркл и принц Гарри получат награду вместе с 11 другими семьями.

Также полагается и денежный приз от благотворительной организации – в размере 500 фунтов (почти 700 долларов).