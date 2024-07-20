Чи можуть принц Гаррі та Меган Маркл повернутися до Британії? Названо головний нюанс

Що відомо

Принц Гаррі та його обраниця Меган Маркл у минулому прийняли рішення купити будинок в Британії, аби більше часу проводити там. Але наразі вони призупинили пошук житла, і це пов'язано із питанням безпеки.

Герцог Сассекський, як відомо, вирішує справу з Міністерством внутрішніх справ своєї батьківщини.

Нагадаємо, напередодні він подав апеляцію до Верховного суду, який відхилив його попереднє оскарження щодо зниження рівня особистої безпеки його родини під час перебування у Британії.

"Гаррі справді хоче більше часу проводити у Великій Британії, але не відчуває себе там повністю комфортно. Тому не стане робити цього, поки не будуть розв'язані проблеми з безпекою", - сказали інсайдери.

"Цього року він з Меган планував знайти будинок поблизу Віндзора, і родина сподівалася, що процес апеляції розглянуть до кінця липня, щоб вони уже спокійно могли завершити свої пошуки. Проте судовий процес, здається, дещо затягнувся", - також зазначили у джерелі.

Пара з 2020 року живе в Каліфорнії, США (Фото: Getty Images)

Вперше позов проти Міністерства внутрішніх справ Британії Гаррі подав ще у 2020 році. Це сталося на тлі рішення щодо того, що він тепер повинен мати інший ступінь захисту - нижчий - після його відмови від королівських обов'язків.

У лютому 2024 року Верховний суд визнав це рішення законним та закрив справу Гаррі. А у квітні відмовив йому в дозволі оскаржити рішення.

Але вже у червні суд повідомив, що готовий розглянути скаргу принца після того, як до них звернувся його адвокат.

Герцог Сассекський просив прискорити апеляцію і розглянути її до кінця липня, але суддя відмовив йому у дозволі обійти чергу.

Гаррі і Меган планують більше часу проводити у Британії в майбутньому (Фото: Getty Images)

Гаррі та Меган живуть у США

Як відомо, разом із дружиною та двома дітьми молодший син Чарльза III переїхав до США у 2020 році. Тоді він заявив, що вони відмовляються від виконання усіх королівських обов'язків та хочуть розпочати самостійне життя в Америці. Після цього на батьківщину принц Гаррі навідувався лише кілька разів.