UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи можуть принц Гаррі та Меган Маркл повернутися до Британії? Названо головний нюанс

Принц Гаррі і Меган Маркл (Фото: Getty Images) 
Автор: Любов Блажко

У цьому році принц Гаррі та Меган Маркл, які вже доволі давно мешкають у США, планували купити будинок у Великій Британії, проте подібні плани вони поки вирішили відкласти.

З чим це пов'язано та чому пара хоче стати власниками нерухомості у Сполученому Королівстві, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Express.

Що відомо

Принц Гаррі та його обраниця Меган Маркл у минулому прийняли рішення купити будинок в Британії, аби більше часу проводити там. Але наразі вони призупинили пошук житла, і це пов'язано із питанням безпеки.

Герцог Сассекський, як відомо, вирішує справу з Міністерством внутрішніх справ своєї батьківщини.

Нагадаємо, напередодні він подав апеляцію до Верховного суду, який відхилив його попереднє оскарження щодо зниження рівня особистої безпеки його родини під час перебування у Британії.

"Гаррі справді хоче більше часу проводити у Великій Британії, але не відчуває себе там повністю комфортно. Тому не стане робити цього, поки не будуть розв'язані проблеми з безпекою", - сказали інсайдери.

"Цього року він з Меган планував знайти будинок поблизу Віндзора, і родина сподівалася, що процес апеляції розглянуть до кінця липня, щоб вони уже спокійно могли завершити свої пошуки. Проте судовий процес, здається, дещо затягнувся", - також зазначили у джерелі.

Пара з 2020 року живе в Каліфорнії, США (Фото: Getty Images) 

Вперше позов проти Міністерства внутрішніх справ Британії Гаррі подав ще у 2020 році. Це сталося на тлі рішення щодо того, що він тепер повинен мати інший ступінь захисту - нижчий - після його відмови від королівських обов'язків.

У лютому 2024 року Верховний суд визнав це рішення законним та закрив справу Гаррі. А у квітні відмовив йому в дозволі оскаржити рішення.

Але вже у червні суд повідомив, що готовий розглянути скаргу принца після того, як до них звернувся його адвокат.

Герцог Сассекський просив прискорити апеляцію і розглянути її до кінця липня, але суддя відмовив йому у дозволі обійти чергу.

Гаррі і Меган планують більше часу проводити у Британії в майбутньому (Фото: Getty Images) 

Гаррі та Меган живуть у США

Як відомо, разом із дружиною та двома дітьми молодший син Чарльза III переїхав до США у 2020 році. Тоді він заявив, що вони відмовляються від виконання усіх королівських обов'язків та хочуть розпочати самостійне життя в Америці. Після цього на батьківщину принц Гаррі навідувався лише кілька разів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Меган МарклПринц ГарріКоролівська сім'я