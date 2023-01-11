Принц Луї отримав чарівне прізвисько від брата та сестри: як воно звучить

Старші брати і сестри принца Луї, Джордж і Шарлотта придумали чудове ласкаве ім'я для свого молодшого брата.
Про це пише Express.
У багатьох сім'ях у членів сім'ї є милі прізвиська. Королівська сім'я в цьому відношенні нічим не відрізняється від будь-якої іншої, і одна з наймиліших прізвиськ у сім'ї належить принцу Луї. Нині малюкові чотири роки.
Як називають Джорджа
Друзі Джорджа в школі почали називати принца як "PG Tips", тому що його ініціали співзвучні з популярним чайним брендом під назвою PG Tips.
Прізвисько стало таким хітом, що Вільям та Кейт, як повідомляється, теж так називають Джорджа вдома.
Як називають Луї?
А ось Джордж і Шарлотта придумали для брата Луї чарівне прізвисько і звуть його ніжно "Лу-лу".
Тим часом Шарлотта стала відома своїм однокласникам у школі Святого Томаса в Баттерсі як Лотті, бо її мати Кейт називає так вдома. З того часу, як принц Гаррі та Меган Маркл назвали свою дочку Лілібет на честь королеви, стало загальновідомим, що це сімейне прізвисько монарха.
Принці Вільям і Гаррі теж мали прізвиська, коли вони були маленькими. Принц Уельський сказав в інтерв'ю NBC у 2007 році, що його мати, принцеса Діана, називала його "вомбат". Потім Гаррі розповідав, що дізнався, що таке вомбат, коли приїхав до Австралії.
Нагадаємо, що король Чарльз III викреслив принца Гаррі зі сценарію своєї коронації.
До речі, раніше ми писали про те, що принц Вільям і Кейт Міддлтон отримали нові титули після смерті королеви Єлизавети.