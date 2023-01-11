Принц Луї отримав чарівне прізвисько від брата та сестри: як воно звучить

Старші брати і сестри принца Луї, Джордж і Шарлотта придумали чудове ласкаве ім'я для свого молодшого брата.

Яке прізвисько у принца Луї?

У багатьох сім'ях у членів сім'ї є милі прізвиська. Королівська сім'я в цьому відношенні нічим не відрізняється від будь-якої іншої, і одна з наймиліших прізвиськ у сім'ї належить принцу Луї. Нині малюкові чотири роки.

Як називають Джорджа

Друзі Джорджа в школі почали називати принца як "PG Tips", тому що його ініціали співзвучні з популярним чайним брендом під назвою PG Tips.

Прізвисько стало таким хітом, що Вільям та Кейт, як повідомляється, теж так називають Джорджа вдома.

Маленькому принцу Луї 4 роки (фото: Getty Images)

Як називають Луї?

А ось Джордж і Шарлотта придумали для брата Луї чарівне прізвисько і звуть його ніжно "Лу-лу".

Тим часом Шарлотта стала відома своїм однокласникам у школі Святого Томаса в Баттерсі як Лотті, бо її мати Кейт називає так вдома. З того часу, як принц Гаррі та Меган Маркл назвали свою дочку Лілібет на честь королеви, стало загальновідомим, що це сімейне прізвисько монарха.

Принці Вільям і Гаррі теж мали прізвиська, коли вони були маленькими. Принц Уельський сказав в інтерв'ю NBC у 2007 році, що його мати, принцеса Діана, називала його "вомбат". Потім Гаррі розповідав, що дізнався, що таке вомбат, коли приїхав до Австралії.