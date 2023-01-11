Принц Луи получил очаровательное прозвище от брата и сестры: как оно звучит

Cтаршие братья и сестры принца Луи, Джордж и Шарлотта, придумали восхитительное ласкательное имя для своего младшего брата.

Какое прозвище у принца Луи?

Во многих семьях у членов семьи есть миліе прозвища. Королевская семья в этом отношении ничем не отличается от любой другой, и одно из самых милых прозвищ в семье принадлежит принцу Луи. Сейчас малышу четыре года.

Как называют Джорджа

Друзья Джорджа в школе стали называть принца как "PG Tips", так как его инициалы созвучны с популярным чайным брендом под названием PG Tips.

Прозвище стало таким хитом, что Уильям и Кейт, как сообщается, тоже так называют Джорджа дома.

Маленькому принцу Луи 4 года (фото: Getty Images)

Как называют Луи?

А вот Джордж и Шарлотта придумали для брата Луи очаровательное прозвище и зовут его нежно "Лу-лу".

Тем временем Шарлотта стала известна своим одноклассникам в школе Святого Томаса в Баттерси как Лотти, так ее мама Кейт называет дома. С тех пор как принц Гарри и Меган Маркл назвали свою дочь Лилибет в честь королевы, стало общеизвестным, что это семейное прозвище монарха.

У принцев Уильяма и Гарри тоже были прозвища, когда они были маленькими. Принц Уэльский сказал в интервью NBC в 2007 году, что его мать, принцесса Диана, называла его "вомбат". Потом Гарри рассказывал, что узнал, что такое вомбат, когда приехал в Австралию.