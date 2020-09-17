Не принимайте важных решений: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 сентября

Гороскоп на 17 сентября для всех знаков Зодиака (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в четверг, 17 сентября

Гороскоп на сентябрь гласит о том, что первый осенний месяц будет сложным и напряженным периодом. Планеты будут входить в диссонанс и это принесет немало ситуаций, в которых придется принимать быстрых и важных решений.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в четверг, 17 сентября, и сообщили, кому звезды приготовили сюрприз. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Овен. Планирование дел и общение с начальством будут продуктивными. Дела будут даваться легче, чем другим. Вечер стоит провести с семьей и детьми. Ваше настроение поможет сохранить равновесие.

Телец. Не принимайте важных решений сегодня и не делайте резких движений, выполняйте все тщательно и без спешки. День будет удачным для любви, одиноких Тельцов ждут многообещающие знакомства. Наберитесь терпения и позвольте событиям развиваться самостоятельно.

Близнецы. Обсуждайте с коллегами свои действия, это поможет избежать серьезных ошибок. У вас сегодня будет достаточно сил, чтобы решить все задачи. Возможно вам придется принять сегодня решение, от которого будет зависеть вся жизнь.

Рак. День будет удачным и получится воплотить в жизнь все задуманное. С самого утра постарайтесь быть активными – встречи, переговоры. Контролируйте эмоции и постарайтесь никого не критиковать. Вам придется отстаивать свои интересы, и ситуация может развиваться не в вашу пользу.

Лев. Ваше материальное положение, а также жизнь сегодня могут измениться к лучшему. Не выясняйте сегодня отношения и не ввязывайтесь в ссоры. Найдите занятие, которое доставит удовольствие и отвлечет от разных мыслей. Ваши дела сегодня будут складываться очень удачно.

Дева. Не планируйте на сегодня сложные задачи, но не отказывайтесь от переговоров, в которых пригодится ваше умение находить общий язык с собеседником. Не верьте обещаниям и постарайтесь рассчитывать только на себя. Окружающие вас люди будут с трудом вас сегодня понимать.

Весы. Идеальный день для веселья и счастья. Если вы сегодня заключите брак или сделку – они будут очень удачными. Также сегодня подходящий день для проявления чувств любого характера. Вечер проведите в компании интересных людей. Возможны внезапные изменения планов, и от вас это зависеть не будет.

Скорпион. День сегодня пойдет не так, как вы себе запланировали и могут быть внезапные изменения в планах. Уделите время своим близким и родным. Не критикуйте сегодня никого и не допускайте конфликтов, так как это может затянуться надолго.

Стрелец. Займитесь сегодня тем, что вам доставляет удовольствие. Это поможет отвлечься от тяжелых мыслей и вернуться в форму. Деловое сотрудничество, основанное на взаимопонимании будет плодотворным. Вечером организуйте ужин с друзьями – это даст заряд энергии. Не отказывайтесь сегодня от предложений на тему бизнеса, карьеры или денег.

Козерог. Держите себя сегодня в руках, не провоцируйте ссоры, не давайте советы, особенно, если их не просят. Решения в спорных вопросах сегодня лучше не принимать, вечер проведите с семьей или в компании друзей. Проявите сегодня терпение, благоразумие и дипломатичность.

Водолей. Составьте сегодня план дел на ближайшее будущее и определите, что нужно сделать в первую очередь. Выходите из режима "спячки" и начните действовать. Свидания сегодня будут удачными.

Рыбы. Сегодня у вас будет складываться удачно все, что связано с любовью, романтикой и приятными чувствами. Одиноким Рыбам повезет на важную встречу с человеком, который изменит их жизнь. Вечер посвятите себе и тому, что делает вас счастливыми. Будьте готовы к подаркам и приятным сюрпризам.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, у которых начнется белая полоса.