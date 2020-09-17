Не приймайте важливих рішень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 вересня

Гороскоп на 17 вересня для всіх знаків Зодіаку (Колаж РБК-Україна)

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку у четвер, 17 вересня

Гороскоп на вересень свідчить про те, що перший осінній місяць буде важким і напруженим періодом. Планети будуть входити в дисонанс і це принесе чимало ситуацій, у яких доведеться приймати швидкі та важливі рішення.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в четвер, 17 вересня, і повідомили, кому зірки приготували сюрприз. Про це пише видання SlovoFraza.

Овен. Планування справ і спілкування з начальством будуть продуктивними. Справи будуть даватися легше, ніж іншим. Вечір варто провести з сім'єю і дітьми. Ваш настрій допоможе зберегти рівновагу.

Телець. Не приймайте важливих рішень сьогодні та не робіть різких рухів, виконуйте все ретельно і без поспіху. День буде вдалим для кохання, одиноких Тельців чекають багатообіцяльні знайомства. Наберіться терпіння і дозвольте подіям розвиватися самостійно.

Близнюки. Обговорюйте з колегами свої дії, це допоможе уникнути серйозних помилок. У вас сьогодні буде досить сил, щоб вирішити всі завдання. Можливо вам доведеться прийняти сьогодні рішення, від якого буде залежати все життя.

Рак. День буде вдалим і вийде втілити в життя все задумане. З самого ранку постарайтеся бути активними – зустрічі, переговори. Контролюйте емоції та постарайтеся нікого не критикувати. Вам доведеться відстоювати свої інтереси, і ситуація може розвиватися не на вашу користь.

Лев. Ваше матеріальне становище, а також життя сьогодні можуть змінитися на краще. Не з'ясовуйте сьогодні відносини й не вплутуйтеся у сварки. Знайдіть заняття, яке принесе задоволення і відверне від різних думок. Ваші справи будуть складатися дуже вдало.

Діва. Не плануйте на сьогодні складні завдання, але не відмовляйтеся від переговорів, в яких знадобиться ваше вміння знаходити спільну мову зі співрозмовником. Не вірте обіцянкам і постарайтеся розраховувати тільки на себе. Навколишні вас люди будуть важко вас розуміти.

Терези. Ідеальний день для веселощів і щастя. Якщо ви сьогодні будете укладати шлюб або операцію – вони будуть дуже вдалими. Також сьогодні відповідний день для прояву почуттів будь-якого характеру. Вечір проведіть у компанії цікавих людей. Можливі раптові зміни планів, і від вас це не залежатиме.

Скорпіон. День сьогодні піде не так, як ви собі запланували й можуть бути раптові зміни в планах. Приділіть час своїм близьким і рідним. Не критикуйте сьогодні нікого і не допускайте конфліктів, оскільки це може затягнутися надовго.

Стрілець. Займіться сьогодні тим, що вам приносить задоволення. Це допоможе відірватися від важких думок і повернутися в форму. Ділове співробітництво, засноване на взаєморозумінні буде плідним. Увечері організуйте вечерю з друзями – це дасть заряд енергії. Не відмовляйтеся від пропозицій на тему бізнесу, кар'єри чи грошей.

Козоріг. Тримайте себе в руках, не провокуйте сварки, не давайте поради, особливо, якщо їх не просять. Рішення у спірних питаннях сьогодні краще не приймати, вечір проведіть з сім'єю або в компанії друзів. Проявіть сьогодні терпіння, розсудливість і дипломатичність.

Водолій. Складіть сьогодні план справ на найближче майбутнє і визначте, що потрібно зробити в першу чергу. Вийдіть з режиму "сплячки" і почніть діяти. Побачення сьогодні будуть вдалими.

Риби. Сьогодні у вас буде складатися вдало все, що пов'язано з любов'ю, романтикою і приємними почуттями. Одиноким Рибам пощастить на важливу зустріч з людиною, яка змінить їх життя. Вечір присвятіть собі й тому, що робить вас щасливими. Будьте готові до подарунків і приємних сюрпризів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали знаки Зодіаку, у яких почнеться біла смуга.