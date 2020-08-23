Принимайте правильные решения: гороскоп для всех знаков Зодиака с 24 по 30 августа

Гороскоп на последнюю неделю августа гласит о том, что большинству представителей зодиакального созвездия придется принимать важные решения и беречь себя от искушений и нечестности.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в период с 24 по 30 августа и сообщили, кому звезды сулят важные события в жизни. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Овен

Первая половина недели будет спокойной, без особых изменений, но уже с 27 августа все начнет кардинально меняться. События, которые будут происходить, будут вести Овнов к лучшей жизни и счастью, нужно помнить об этом даже, когда будет тяжело. На выходных стоит провести время на природе и набраться сил.

Телец

С понедельника стоит ожидать странный и невероятный прилив сил, звезды подарят свою поддержку. Астрологи рекомендуют Тельцам внимательно прислушиваться к своему сердцу, оно не обманет. Возможны кардинальные изменения – окончание отношений или смена работы. Постарайтесь сменить обстановку и отправиться в путешествие. Проведите время с родственниками и близкими, вероятна встреча со второй половинкой.

Близнецы

Начало недели будет напряженным, звезды и планеты будут не в духе. Возможны конфликты в отношениях из-за чувства собственничества. Дайте свободу своим близким людям и не ревнуйте. 25 и 26 августа не перегружайте себя работой, самыми продуктивными станут пятница и суббота – посвятите их тем делам, от которых получаете удовольствие.

Рак

Наступает очень активное время, нужно приложить максимум усилий во всех сферах жизни – в домашних делах, в любовных приключениях, в работе. Послушайте свое сердце, оно поможет добиться успеха и завершить важное дело. Проявите щедрость к близким людям – уделите им время. Помогите им.

Лев

Возможны семейные ссоры с 25 по 27 августа, будьте осторожны. Звезды и планеты сделают Львов агрессивными и эмоционально неустойчивыми, что потянет за собой конфликты со всеми окружающими, в том числе и на работе. Постарайтесь думать прежде, чем говорить. Конец недели можно посвятить покупкам, развлечениям, смене обстановки. Возможна встреча нового человека для отношений, но не торопите события.

Дева

Для творческих представителей этого знака начинается самое благоприятное время. Удача будет сопутствовать в работе, бизнесе, общении. Неделя станет идеальной для различных экспериментов, можно пробовать что-то новое и необычное. На выходных возможен спад энергии и апатия, постарайтесь хорошо отдохнуть и не ввязываться в ссоры с близкими. Общение в социальных сетях может принести удовлетворение.

Весы

На понедельник не планируйте ничего важного, день будет неудачным. Настройтесь на оптимизм и со вторника ваши дела пойдут в гору. Неделя подходит для уборки в доме, размеренных дел. По вечерам старайтесь дать себе отдых и заниматься только тем, что дает силы и настроение. Выходные посвятите своим близким, друзьям, второй половинке. Соберите гостей или отправляйтесь с друзьями на природу.

Скорпион

Неделя будет активной для финансов и работы, будет много идей, возможностей. Может появиться неожиданно новый бизнес-план, возможна спонтанная крупная покупка. Сильных подъемов или упадка энергии ожидать не стоит и важно будет сохранить позитивный настрой. Астрологи рекомендуют прислушаться к своей интуиции. Это поможет быстрее решать привычные дела и принимать правильные решения.

Стрелец

Самые благоприятные дни недели – 24 и 29 августа. В эти дни стоит ожидать колоссального везения тем Стрельцам, у которых сильный характер. Начало недели будет ярким и продуктивным, еще один подъем сил и энергии стоит ожидать на выходных. Астрологи советуют направить силы на любовную сферу. Займитесь организационными, юридическими делами. Избегайте наглых людей и энергетических вампиров.

Козерог

На этой неделе стоит задумать о том, чего же вы хотите от жизни и начать воплощать желаемое в действительное. Прошлое нужно отпустить и начать двигаться вперед. Неделя в целом будет стабильной, резких перепадов не ожидается. Проявите заботу и сострадание к близким людям, это позитивно отобразиться и на ваших делах.

Водолей

Первая половина недели будет благоприятной, нужно в эти дни закончить все самые важные дела. С 27 августа планеты вступят в диссонанс и это отобразится на Водолеях и их настроении. Постарайтесь избавиться от внутренних блоков и барьеров. Не переутомляйтесь и не взваливайте на себя лишние обязанности и заботы. Конец недели будет сложным для активного общения и работы, постарайтесь уделить время своим увлечениям и наслаждаться жизнью.

Рыбы

Последняя неделя августа будет непростой для Рыб, энергия будет прыгать вверх-вниз и создавать нестабильное настроение. В отношениях с любимым человеком откажитесь от стереотипов и шаблонов, в рабочей сфере избегайте спонтанности, планируйте дела. Не переживайте, если что-то будет идти не по плану, используйте свой интеллект и чувствительность.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи дали гороскоп для всех женщин по знаку Зодиака в период с 24 по 30 августа.