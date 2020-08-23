Приймайте правильні рішення: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 24 по 30 серпня

Гороскоп на останній тиждень серпня свідчить про те, що більшості представників зодіакального сузір'я доведеться приймати важливі рішення і берегти себе від спокус і нечесності.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в період з 24 по 30 серпня і повідомили, кому зірки обіцяють важливі події в житті. Про це пише видання SlovoFraza.

Овен

Перша половина тижня буде спокійною, без особливих змін, але вже з 27 серпня все почне кардинально змінюватися. Події, які будуть відбуватися, будуть вести Овнів до кращого життя і щастя, потрібно пам'ятати про це навіть, коли буде важко. На вихідних варто провести час на природі та набратися сил.

Телець

З понеділка варто очікувати дивний і неймовірний приплив сил, зірки подарують свою підтримку. Астрологи рекомендують Тельцям уважно прислухатися до свого серця, воно не обдурить. Можливі кардинальні зміни – закінчення відносин або зміна роботи. Постарайтеся змінити обстановку і відправитися в подорож. Проведіть час з родичами та близькими, вірогідна зустріч з другою половинкою.

Близнюки

Початок тижня буде напруженим, зірки та планети будуть не в дусі. Можливі конфлікти у відносинах через почуття власництва. Дайте волю своїм близьким людям і не ревнуйте. 25 і 26 серпня не перевантажуйте себе роботою, найбільш продуктивними стануть п'ятниця і субота – присвятіть їх справам, від яких отримується задоволення.

Рак

Наступає дуже активний час, потрібно докласти максимум зусиль у всіх сферах життя – у домашніх справах, у любовних пригодах, в роботі. Послухайте своє серце, воно допоможе досягти успіху і завершити важлива справа. Проявіть щедрість до близьких людей – приділіть їм час. Допоможіть їм.

Лев

Можливі сімейні сварки з 25 по 27 серпня, будьте обережні. Зірки та планети зроблять Львів агресивними та емоційно нестійкими, що потягне за собою конфлікти з усіма в оточенні, в тому числі й на роботі. Постарайтеся думати перш ніж говорити. Кінець тижня можна присвятити покупкам, розвагам, зміні обстановки. Можлива зустріч нової людини для відносин, але не квапте події.

Діва

Для творчих представників цього знаку починається найсприятливіший час. Удача буде супроводжувати в роботі, бізнесі, спілкуванні. Тиждень стане ідеальним для різних експериментів, можна пробувати щось нове і незвичайне. На вихідних можливий спад енергії та апатія, постарайтеся добре відпочити та не вплутуватися у сварки з близькими. Спілкування в соціальних мережах може принести задоволення.

Терези

На понеділок не плануйте нічого важливого, день буде невдалим. Налаштуйтеся на оптимізм і з вівторка ваші справи підуть в гору. Тиждень підходить для прибирання в будинку, розмірених справ. Вечорами намагайтеся дати собі відпочинок і займатися тільки тим, що дає сили та настрій. Вихідні присвятіть своїм близьким, друзям, другій половинці. Зберіть гостей або вирушайте з друзями на природу.

Скорпіон

Тиждень буде для активних фінансів і роботи, буде багато ідей, можливостей. Може з'явитися несподівано новий бізнес-план, можлива спонтанна велика покупка. Сильних підйомів або занепаду енергії очікувати не варто і важливо зберегти позитивний настрій. Астрологи рекомендують прислухатися до своєї інтуїції. Це допоможе швидше вирішувати звичні справи та приймати правильні рішення.

Стрілець

Найсприятливіші дні тижня – 24 і 29 серпня. У ці дні варто очікувати колосального везіння тим Стрільцям, у яких сильний характер. Початок тижня буде яскравим і продуктивним, ще один підйом сил і енергії варто очікувати на вихідних. Астрологи радять спрямувати сили на любовну сферу. Займіться організаційними, юридичними справами. Уникайте нахабних людей і енергетичних вампірів.

Козоріг

На цьому тижні варто задуматися про те, чого ж ви хочете від життя і почати втілювати бажане в дійсне. Минуле треба відпустити та почати рухатися вперед. Тиждень в цілому буде стабільним, різких перепадів не очікується. Проявіть турботу та співчуття до близьких людей, це позитивно зобразиться і на ваших справах.

Водолій

Перша половина тижня буде сприятливою, потрібно в ці дні закінчити всі найважливіші справи. З 27 серпня планети вступлять у дисонанс і це відіб'ється на Водоліях і їх настрої. Постарайтеся позбутися від внутрішніх блоків і бар'єрів. Не перевтомлюйтеся і не звалюйте на себе зайві обов'язки та турботи. Кінець тижня буде складним для активного спілкування та роботи, постарайтеся приділити час своїм захопленням і насолоджуватися життям.

Риби

Останній тиждень серпня буде непростий для Риб, енергія буде стрибати вгору-вниз і створювати нестабільний настрій. У стосунках з коханою людиною відмовтеся від стереотипів і шаблонів, в робочій сфері уникайте спонтанності, плануйте справи. Не переживайте, якщо щось буде йти не за планом, використовуйте свій інтелект і чутливість.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи дали гороскоп для всіх жінок по знаку Зодіаку в період з 24 по 30 серпня.