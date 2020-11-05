Не принимайте это всерьез: врач разгромил миф о вирусах и лимонах

Известный врач-анестезиолог Борис Бриль утверждает, что мнение о том, что вирусы боятся кислоты – не более, чем обычный миф. Он объяснил, что лимон или другие кислоты не способны попасть внутрь бронхов, а значит – не могут воздействовать на возбудителя болезни.

Медик считает, что все разговоры о том, что вирусы боятся кислоты – не более чем миф. Чаще всего вирусы базируются в бронхах, а среду этого органа невозможно изменить с помощью лимона, соды или перекиси. Такое заявление Бриль сделал в эфире OBOZREVATEL TV.

"Так как вирус проходит в глубину бронхов, то среду в бронхах мы не можем изменить употреблением лимона, как и содами, и перекисями. Люди, несущее это, просто не читали книжечку по физиологии и кислотно-щелочному балансу", - сообщил врач.

Он добавил, что влияние лимонного сока на коронавирус никто не исследовал и говорить о его эффективности с точки зрения профилактики COVID-19 совершенно некорректно.

"Пока ничего не доказано", - подчеркнул врач и отметил, что нет никаких доказательств, что вирусы или грипп боятся кислотности.

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