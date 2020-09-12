Примите решение: знаки Зодиака, которые окажутся перед сложным выбором в сентябре

Гороскоп на сентябрь сулит большинству представителей зодиакального созвездия сложный и эмоциональный период. Возможны срывы планов, нестандартные ситуации и решение очень важных задач.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые в сентябре окажутся перед сложным выбором и им придется принять решение и его последствия самостоятельно. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Овен

В сентябре вам придется проявить осторожность и серьезность, так как Вселенная приготовила для вас важный экзамен, и ваше решение станет судьбоносным. Не поддавайтесь слабостям характера, не ведите себя беспечно, не пускайте все на самотек, иначе вы получите крайне негативный результат. Решение может быть связано с работой – остаться или уволиться. Второй вариант стоит выбирать, если обстоятельства действительно не в вашу пользу (низкая зарплата, унижение, нет перспектив, есть более выгодное предложение). Хорошо все продумайте и не принимайте решение спонтанно.

Рак

Первый месяц осени изменит вашу жизнь кардинально, и вы сможете достичь потрясающих успехов. Вам придется забыть о зоне комфорта и нырнуть в неизвестность. Ваша решительность и желание рискнуть станут именно тем судьбоносным решением, которое вам очень сложно принять. Звезды сулят удачу тем, кто не боится рисковать. Однако будьте бдительны и осторожны, анализируйте ситуацию, действуйте решительно, но без глупых рисков.

Скорпион

Звезды сулят отличные перспективы в сентябре и есть шанс достигнуть многих высот и даже подняться по карьерной лестнице. Однако все зависит от рокового выбора, который существенно скажется на всех ближайших событиях. Скорпиону придется сделать выбор между коротким путем, но с подлостью, и длинным путем, но честным. Соблазн опустится до низости будет очень велик и будет казаться, что так достичь своей цели будет проще. Но астрологи не рекомендуют этого делать, так как последствия будут жуткими. Выбирайте честный путь, и удача будет вам сопутствовать, Вселенная поощряет только добрые намерения.

Козерог

Сентябрь откроет перед Козерогами максимальные возможности, но представители этого знака должны помнить о том, что за ними наблюдают. За каждым шагом и каждым поступком следят начальство и покровители. Это своеобразный тест, который Козерогам придется сдать на отлично. Нужно проявить трудолюбие, принимать верные решения, не перекладывать ответственность на чужие плечи. При благоприятной ситуации вы сможете рассчитывать на повышение или материальное поощрение. Если тест провалите, то застрянете в нынешней ситуации надолго.

Напомним, ранее мы писали о том, кого из знаков Зодиака в сентябре ожидают невероятные романтические приключения.

А также мы рассказывали о том, у кого из знаков Зодиака могут в начале осени возникнуть проблемы со здоровьем.