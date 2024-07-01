Примхливі та плаксиві: ці знаки Зодіаку завжди всім незадоволені

Близнюки

Представники цього знака Зодіаку можуть засмутитися через будь-яку дрібницю. Вони часто вимагають надто багато уваги та ображаються, якщо не отримують бажаного. Близнюкам важко догодити, вони можуть влаштувати істерику буквально на порожньому місці.

Телець

Люди, народжені під цими знаками, не мовчать про своє невдоволення. Вони готові рвати і метати, якщо щось іде не за їхнім планом. І коли деякі Тельці стикаються з поганим, на їхню думку, обслуговуванням, вони одразу пишуть скарги, влаштовують скандали та показують свої капризи всім навколо.

Скорпіон

Представники цього знаку нерідко відштовхують людей. Все через те, що Скорпіони часом поводяться так, ніби вони - маленька і дуже балувана дитина. При цьому вони можуть бути ще й похмурими, що навряд чи додає їм шарму.

Діва

Якщо Діви не мають настрою, то про це повинні дізнатися всі. Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, ненавидять чекати, терпіти та визнавати свої помилки. А тому вони нерідко демонструють "найкращі сторони" свого характеру, через що їх вважають примхливими.