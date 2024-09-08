Примхливе Сонце вдарить негативом. Астролог назвала заборонені кольори та головні аспекти 8 вересня

Ця неділя, 8 вересня, може виявитися дуже непростою. Річ у тому, що під час планування цього дня варто врахувати вплив Місяця й Сонця, які перебуватимуть у невигідних положеннях.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова склала детальний прогноз на 8 вересня й сказала, від яких кольорів варто відмовитися.

Прогноз астропогоди на 8 вересня

Соловйова попереджає, що цього дня варто врахувати наступні поради:

будьте уважними, оскільки можливі шахрайство та обман

дбайте про своє здоров'я, підвищується можливість застудитися

будьте обережні зі словами, небезпечні пліткарство та брехня - про них швидко стане відомо оточуючим.

"Після 12:13 слова набувають найвищу силу та значення: усе сказане може реалізуватися у житті. Утіляться у життя усі добрі побажання. Корисно вчитися говорити, працювати з логопедами, фоніатрами, позбавлятися слів-паразитів. Можна проводити колективні заходи", - зазначила експерт.

Гороскоп на 8 вересня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на цю неділю

8 вересня, як і в суботу, Сонце буде у складному аспекті з Сатурном. Через це можуть з'явитись негативні думки, погіршитися стан здоров'я, також можуть виникнути труднощі та проблеми.

Займатейся творчістю, але утримайтеся від романтики та азартних пригод. Можна присвятити час хобі, відвідати концерт або виставу.

"Краще не використовувати в одязі помаранчевий, золотистий, жовтий кольори, символи соняшника та лева, не носити прикраси із золота та не зловживати апельсинами. Також не треба використовувати класичні символи Сонця, наприклад, соняшник і зображення лева", - попередила астролог.

Які кольори заборонено використовувати 8 вересня (ілюстрація: freepik.com)

Що заборонено робити цього дня та чому

"8-го вересня з 08:36 до 10:35 (за київським часом) Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у руйнівному градусі Скорпіона", - пояснила Соловйова.

Руйнівний градус, зазначила вона, це градус жертовної перевірки: тільки крізь випробування можна отримати допомогу та відплату за свою стійкість. Він приносить випробування на міцність, витривалість та витримку.

Цей градус також притягує події, які змушують страждати, проходити негативні ситуації, які можуть підштовхнути до розчарування у житті, песимізму, зневіри.

"У Скорпіоні️ цей градус несе руйнування психічної природи, песимізм, душевний надлом, запальність, скупість, руйнацію здоров'я, катастрофи, жадібність, ризики, втрати, збочення. Вплив градуса залежить від уміння гармонійно вписуватися у життя та знаходити взаєморозуміння з навколишнім світом, а також від мистецтва користуватися життєвими уроками", - розповіла астролог.

"Не починайте справ, пов’язаних із зоною відповідальності Місяця у період з 08:36 до 10:35. Високорозвиненим особистостям цей день надає можливість стати геніальними психологами, здатність налаштуватися на джерела вищої мудрості, вчитися від найвищого інтелекту, передавати трансцендентні знання, відновлювати здоров’я", - резюмувала вона.