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Капризное Солнце ударит негативом. Астролог назвала запретные цвета и главные аспекты 8 сентября

Воскресенье 08 сентября 2024 08:25
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Капризное Солнце ударит негативом. Астролог назвала запретные цвета и главные аспекты 8 сентября Какие цвета принесут проблемы 8 сентября (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Катерина Соловьева

Это воскресенье, 8 сентября, может оказаться очень непростым. Дело в том, что во время планирования этого дня стоит учесть влияние Луны и Солнца, которые будут находиться в невыгодных положениях.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева составила подробный прогноз на 8 сентября и сказала, от каких цветов стоит отказаться.

Прогноз астропогоды на 8 сентября

Соловьева предупреждает, что в этот день следует учесть следующие советы:

  • будьте внимательны, поскольку возможны мошенничество и обман
  • заботьтесь о своем здоровье, повышается возможность простудиться
  • будьте осторожны со словами, опасны сплетничество и ложь - о них скоро станет известно окружающим.

"После 12:13 слова приобретают наивысшую силу и значение: все сказанное может реализоваться в жизни. Воплотятся в жизнь все добрые пожелания. Полезно учиться говорить, работать с логопедами, фониатрами, избавляться от слов-паразитов. Можно проводить коллективные мероприятия", - отметила эксперт.

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Гороскоп на 8 сентября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на это воскресенье

8 сентября, как и в субботу, Солнце будет в сложном аспекте с Сатурном. Поэтому могут появиться негативные мысли, ухудшиться состояние здоровья, также могут возникнуть трудности и проблемы.

Занимайтесь творчеством, но воздержитесь от романтики и азартных приключений. Можно посвятить время хобби, посетить концерт или представление.

"Лучше не использовать в одежде оранжевый, золотистый, желтый цвета, символы подслнуха и льва, не носить украшения из золота и не злоупотреблять апельсинами. Также не нужно использовать классические символы Солнца, например подслнух и изображение льва", - предупредила астролог.

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Какие цвета нельзя использовать 8 сентября (иллюстрация: freepik.com)

Что запрещено делать в этот день и почему

"8 сентября с 08:36 до 10:35 (по киевскому времени) Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувство, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет в разрушительном градусе Скорпиона", - объяснила Соловьева.

Разрушительный градус, отметила она, это градус жертвенной проверки: только через испытания можно получить помощь и возмездие за свою стойкость. Он приносит испытание на крепкость, выносливость и выдержку.

Этот градус также притягивает события, заставляющие страдать, проходить негативные ситуации, которые могут подтолкнуть к разочарованию в жизни, пессимизму, унынию.

"В Скорпионе️ этот градус несет разрушение психической природы, пессимизм, душевный надлом, вспыльчивость, скупость, разрушение здоровья, катастрофы, алчность, риски, потери, извращения. Влияние градуса зависит от умения гармонично вписываться в жизнь и находить взаимопонимание с окружающим миром, а также от искусства пользоваться жизненными уроками", - рассказала астролог.

"Не начинайте дела, связанные с зоной ответственности Луны в период с 08:36 до 10:35. Высокоразвитым личностям этот день дает возможность стать гениальными психологами, способность настроиться на источники высшей мудрости, учиться от наивысшего интеллекта, передавать трансцендентные знания, восстанавливать здоровье", - резюмировала она.

К слову, читайте Таро-гороскоп на 8 сентября.

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