Эти приметы о деньгах действительно работают: верят даже богачи

Привлечение денег

Различные обряды на привлечение денег действительно работают и открывают новые возможности. Но, чтобы все это сработало, нужно иметь еще и правильный настрой, эмоции и мысли. Если вы постоянно думаете о том, что вам не хватает денег и вы по уши увязли в долгах – ничего не получится.

Денежное дерево

Специальные денежные деревья – магнит для богатства. Чтобы привлечь финансовую удачу, при посадке растения киньте в горшок три монетки и скажите: "Как монеты под землей остаются, энергию богатства дают, та и у меня деньги дома умножаются, не переведутся".

Чтобы усилить денежное обращение, от каждой заработанной суммы берите монетку и кладите возле деревца или на блюдце вазона. Получая новый доход – меняйте монетку.

Еще можно использовать древний ритуал – обвязать красной ниткой три китайских юаня или испанских песет, а потом подвесьте на денежное дерево. Монеты нужно периодически менять, чтобы деньги приходили быстрее и чаще.

Безопасное место

В каждом доме есть места для оттока денежной энергии – обычно это окна и двери. Чтобы деньги в доме не переводились, положите на подоконник или под входной коврик несколько желтых монеток.

Не оставляйте деньги на обеденном столе – все заработанное будет проедаться. Не кладите деньги на кровать – считается, что в таком случае все заработанные средства будут идти на лечение болезни.

Зеркало

Зеркала накапливают и умножают любую энергетику, которая в них отображается. Чтобы доходов стало больше, оставьте на ночь перед зеркалом раскрытый кошелек с купюрами, рассыпьте рядом монеты. Расплачиваясь потом этими купюрами и копейками, вы привлечете финансовый успех.

Полнолуние

Особой силой обладают обряды, которые проводят на Полнолуние. Чтобы привлечь финансы, в ночь на Полнолуние возьмите вещи, которые чаще всего надеваете. В один карман положите три монеты, во второй карман – магнит. После это зажгите свечу и позвольте ей полностью сгореть.

В Полнолуние можно сделать талисман для привлечения денег. Возьмите копейку, поднесите к губам и скажите: "Как в эту ночь всходит полная Луна, так и эта монета пусть притянет своих братьев. Будут деньги приходить, не заканчиваться, быстро я разбогатею. Пусть исполнится то, что сказано". Такую монету нельзя тратить или отдавать в чужие руки, хранить нужно в кошельке в течение трех месяцев.

Денежный дождь

Возьмите 50 монет разного номинала, прокипятите их в течение нескольких минут, чтобы избавиться от грязи и чужой энергетики. В ночь на Полнолуние полейте себя этими монетками.

Храните деньги правильно