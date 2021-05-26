Как приманивают на военную службу в "ДНР" и ЛНР": сколько получают наемники

Он сообщил, что базовая зарплата российского наемника составляет 224 доллара или 6164 гривны.

"Прежде всего во всех объявлениях бойцов "ЛДНР" заманивают зарплатами, и они в целом стандартны. 16450 рублей - базовая зарплата солдата (224 доллара или 6164 гривны). К ней могут идти надбавки до 1500 рублей. Выплата боевых - 2% от зарплаты за день приравненный к участию в боевой обстановке в первой линии (около 300 рублей), во второй линии - 1% в день (около 150 рублей)", - рассказал Бутусов.

Максимальная зарплата наемника составляет 9550 гривен в месяц.

"Получается, пехотинец-контрактник "ДНР" и "ЛНР", рискуя башкой каждый день в передовых траншеях максимально за месяц может получить 25 500 рублей (9550 гривен или 348 долларов", - сообщил журналист.

Также Юрий Бутусов для сравнения привел в пример зарплаты украинских воинов. По его словам, максимальный ее размер составляет 32 тысячи гривен.

"В то время как пехотинец-контрактник ВСУ получает минимальную зарплату 10 тысяч гривен (364 доллара). При этом при заключении первого контракта солдату выплачивается единоразовая помощь 18160 гривен (660 долларов). А за выполнение задач в первой линии солдат получает на фронте дополнительно 17 тысяч в месяц, плюс 5 тысяч за безупречную службу. Таким образом большинство солдат в пехоте при постоянной службе на первой линии получает 32 тысячи гривен в месяц (1165 долларов)", - отметил он.

Объявление о поиске солдат в ряды "ДНР" и "ЛНР" (фото: facebook.com/butusov.yuriy)

В комментариях украинцы отметили, что как вообще можно сравнивать такие вещи.